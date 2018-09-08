Воскресенье, 09 сентября
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ССС: Овику Абрамяну предъявлено обвинение в незаконном участии в предпринимательской деятельности



Специальная следственная служба подтвердила информацию о предъявлении обвинения бывшему премьер-министру РА Овику Абрамяну и избрании в отношении него меры пресечения в виде подписки о невыезде. 

В беседе с Hetq.am пресс-секретарь ССС Марина Оганджанян сообщила, что экс-премьер обвиняется в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.309 УК РА)  и незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст.310 УК РА). 

Обвинение Овику Абрамяну выдвинуто в рамках уголовного дела, возбужденного на основании сообщения директора компании “Авазаатик”.


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