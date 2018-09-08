ССС: Овику Абрамяну предъявлено обвинение в незаконном участии в предпринимательской деятельности

Специальная следственная служба подтвердила информацию о предъявлении обвинения бывшему премьер-министру РА Овику Абрамяну и избрании в отношении него меры пресечения в виде подписки о невыезде.

В беседе с Hetq.am пресс-секретарь ССС Марина Оганджанян сообщила, что экс-премьер обвиняется в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.309 УК РА) и незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст.310 УК РА).

Обвинение Овику Абрамяну выдвинуто в рамках уголовного дела, возбужденного на основании сообщения директора компании “Авазаатик”.