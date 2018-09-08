Шант Арутюнян провел пресс-конференцию в УИУ

Лидер партии “Цехакрон” (“Национальная религия”) Шант Арутюнян после 5-летнего молчания получил возможность встретиться с журналистами в уголовно-исполнительном учреждении “Вардашен”.

Зайдя в зал, предоставленный для проведения пресс-конференции, Арутюнян поблагодарил администрацию УИУ и премьер-министра Никола Пашиняна за предоставленную возможность встретиться с журналистами.

“Это показывает, что Никол Пашинян отличается от предыдущих властей”,- заявил Шант Арутюнян.

Он подчеркнул, что, требуя оправдания для себя и своих товарищей, требует правосудия: “Все, кто говорят: да нет, какое оправдание – требуют не осуществлять правосудие. Эта масса оказывает на меня давления и хочет, чтобы правосудие не одержало в стране победу”.

Правительство относительно освобождения Арутюняна разъяснило, что на данный момент располагает лишь одним законным рычагом – изменением полуоткрытого режима на открытый и что Пашинян не может оказывать какое-либо воздействие на суды.

Однако Арутюнян отказался от изменения режима.

“Я не режимный человек. Вы можете представить себе такую ситуацию: я сижу в доме Паруйра Айрикяна, рассуждаю о политике, потом говорю: господин Айрикян, уже восемь часов, мне нужно идти в тюрьму”?”,- сказал Шант Арутюнян.

В ответ на замечание о том, что Никол Пашинян не имеет рычагов воздействия на органы правосудия, Арутюнян заявил, что вмешательство с целью осуществления безаконний и вмешательство с целью осуществления правосудия – это разные вещи.

По словам лидера партии “Цехакрон”, премьер является гарантом правосудия и несет ответственонсть за законную деятельность всех сфер страны.

На вопрос, как он представляет осуществление правосудия по его делу, Шант Арутюнян отметил, что сейчас в Армении возобновляются многие дела, и его дело тоже может быть возобновлено.

Говоря о том, что он будет делать в случае объявления амнистии, если она распространится и на совершенное им деяние, лидер “Цахкрона” сказал, что он не придет к согласию с властями, но и в тюрьме не останется.

По словам Арутюняна, если будет принято решение о его освобождении, УИУ не сможет держать его за решеткой.