В РФ проходят акции протеста против пенсионной реформы

Акции сторонников Алексея Навального идут уже более чем в 80 российских городах. В ряде из них полиция задерживает активистов.

В городах России в единый день голосования - воскресенье, 9 сентября - проходят акции протеста против повышения пенсионного возраста. По данным организаторов - команды оппозиционного политика Алексея Навального - в протестах участвуют в общей сложности 83 города. Во многих из них, включая Москву и Санкт-Петербург, акции не согласованы с властями.

Самая первая акция прошла в Южно-Сахалинске. Митинги также прошли, проходят либо вскоре начнутся в таких городах, как Владивосток, Иркутск, Улан-Удэ, Бийск, Кемерово, Барнаул, Красноярск, Новокузнецк, Уфе, Тюмени, Пермь, Екатеринбург, Казань, Калуга, Калининград. Их участники выкрикивают лозунги о пенсиях, а также "Путина в отставку!", "Путин грабит народ!", "Мы - против власти жуликов и воров!"

Задержания активистов

В Новосибирске на шествии, которое началось в Первомайском сквере, собрались, по оценкам организаторов, несколько тысяч человек. Координатора штаба Навального Сергея Бойко задержали, когда тот общался по видеосвязи с ведущими YouTube-канала "Навальный LIVE". По утверждению Бойко, акция была согласована с властями. Задержания зафиксированы также в Омске, Томске, Кемерово. Из Хабаровска сообщают о задержании 12 человек.

Сторонников Навального во многих городах РФ

начали задерживать еще за несколько дней до начала протестов. Так, в Ставрополе и Краснодаре координаторы штабов Навального получили 5-10 суток ареста, были арестованы еще двое активистов. В Челябинске домой к активисту "Открытой России" пришли сотрудники полиции, которые доставили его в прокуратуру. В Комсомольске-на-Амуре задержали двоих человек, которые пришли к отделу полиции и требовали освободить задержанных ранее заявителя акции протеста и волонтера штаба Навального.

Сам Алексей Навальный был задержан 27 августа и приговорен судом к административному аресту на 30 суток, поэтому не сможет участвовать в шествии-митинге в Москве.

9 сентября в рамках Единого дня голосования по всей России проходят выборы губернаторов, мэров и депутатов разных уровней.