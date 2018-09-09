В 2013 году через Danske Bank провели миллиарды из бывших советских республик

Как сообщает Financial Times, около 30 миллиардов долларов из России и бывших советских республик прошло через счета проблемного эстонского филиала Danske Bank.

Сотрудники Financial Times изучили подготовленный по требованию банка отчет, из которого следует, что все 30 миллиардов были проведены через счета банка в течение одного года.

В июле газета Berlingske сообщила, что через эстонское подразделение Danske Bank было отмыто порядка 8,3 миллиарда долларов. Это можно считать одной из крупнейших из известных афер по отмыванию денег в Европе.

Возникает вопрос: было ли руководство банка в курсе сделок эстонского подразделения? Добровольный информатор сообщил руководству о происходящем в эстонских филиалах электронным письмом, а эстонские органы надзора начали расследование.

В итоге банк нанял консультанта и начал собственное расследование, хоть и годы спустя.

В отчете Promontory Financial указано, что в 2013 году через счета иностранных клиентов было проведено 30 миллиардов долларов, а зарегистрировано было 80 000 трансакций. По всей видимости, скандальные события происходили с 2007 по 2015 год.

«Мы дорабатываем отчеты, но, как мы уже говорили, теперь очевидно, что проблема куда серьезнее, чем казалось», — сказал представителям Financial Times Оле Андерсен, председатель совета директоров Danske Bank. По его словам, подозрения вызывают трансакции на сумму 8,3 миллиарда из 30 миллиардов долларов.

Датская и эстонская службы финансового надзора совместно заявили о начале следствия по делу об отмывании денег и финансировании терроризма, которое будут вести полиция и прокуратура.

occrp.org