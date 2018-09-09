В Петербурге на акции против пенсионной реформы задержаны 500 человек

fontanka.ru -Сотрудники полиции остановили шествие противников пенсионной реформы по Пироговской набережной. Активистов уводят в автозаки.

Как сообщает 9 сентября корреспондент «Фонтанки», участники шествия против пенсионной реформы блокированы ОМОНом возле Гренадерского моста. Наиболее активных задерживает полиция.

По данным сотрудников правопорядка, с момента начала акции задержаны уже 400-500 человек. В момент задержания одной девушке стало плохо. Ей оказана первая помощь.

Митинг против пенсионной реформы начался в Петербурге на площади Ленина в 14.00. Выразить протест собрались несколько тысяч горожан. Власти к мероприятию подготовились и подвезли к месту колючую проволоку, подогнали поливальные машины. Также оказались перекрыты подъезды к площади Ленина, ограничили движение и по Литейному мосту. При первом задержании в ход пустили дымовую шашку.

Среди задержанных оказались пожилой петербуржец, которому стало плохо, подросток и рыцарь, одному из участников акции распылили в лицо перцовый баллончик.