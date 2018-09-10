Полиция подвергла приводу члена и сторонника партии “Наследие”

Немногим ранее с проспекта Баграмяна в Ереване в отделение полиции Арабкирского муниципалитета Еревана были доставлены члены правления партии “Наследие” Овсеп Казарян и сторонник партии Ваагн Ованнисян. Недалеко от здания Национального Собрания они рисовали на тротуаре в стиле “стрит-арт” политическую рекламу “Наследия”.

Председатель правления партии Армен Мартиросян сообщил Hetq.am, что в настоящее время он вместе с адвокатами находится в отделении полиции Арабкира.

“Адвокаты Ваагн Дживанян и Гиви Ованнисян уже встретились с ребятами. Их подвергли приводу в связи с административным правонарушением”,- сказал Армен Мартиросян.

Председатель “Наследия” считает, что после этого случая им уже не будут мешать вести предвыборную агитацию. “В любом случае наши ребята ничего противоправного не сделали. В апреле было много случаев, когда на тротуарах, стенах домов рисовали граффити, но никого за это не наказывали”.

На фейсбуковской странице партии “Наследия” написано: “Мы ждем официальных комментариев полиции”.