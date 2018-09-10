Компания Манвела Григоряна не платит за аренду земли

ОАО “Ара и Айцемник”, принадлежащее находящемуся сейчас под арестом депутату Национального Собрания Манвелу Григоряну, вновь оказалось в суде. Администрация общины Аршалуйс подала судебный иск против компании в связи с тем, что с марта 2014 г. “Ара и Айцемник” не платит за аренду земельного участка площадью 0,396 га.

В 1999 г. между администрацией общины Аршалуйса и одноименной компанией был заключен договор аренды земельного участка площадью 0,396 га. Договор был заключен на неопределенный срок, размер арендной платы составлял 11.880 драмов в год. То есть всего 3 драма за 1 кв.метр. 23.04.1999 г. компании “Аршалуйс” и “Ара и Айцемник” заключили договор об объединении, после чего в отношении земельного участка площадью 0,396 га была оформлена государственная регистрация права на аренду ОАО “Ара ев Айцемник”.

Администрация Аршалуйса рассчитала размер не выполненных компанией Манвела Григоряна обязательств. По положению на 26.06.2018 г. сумма составляла 68,926 драма, из которых 50,490 – не уплаченная стоимость аренды, а 18,436 – штраф.

В администрации сообщили, что компания “Ара ев Айцемник” использует арендованный земельный участок с существенными нарушениями договора. Участок был арендован с целью создания детской игровой площадки, но в администрации Аршалуйса заверили, что земля не используется по назначению.

Согласно судебному иску, администрация Аршалуйса требует расторгнуть договор аренды и признать недействительной госрегистрациию права на аренду ОАО “Ара ев Айцемник”, а с компании в пользу администрации общины Аршалуйс взыскать 78.305 драмов.

Отметим, что иск был оприходован в суде общей юрисдикции Армавирской области и подписан на судью Наиру Григорян. Последняя является дочерью Манвела Григоряна. Судья пока не приняла решение о приеме иска в производство. Предполагается, что она объявит самоотвод, поскольку не может рассматривать это дело. В суде интересы администрации Аршалуйса будет представлять адвокат Гевонд Папоян.

Власти общины не впервые подают судебный иск о взыскании платы за аренду. Несколько лет назад Hetq.am уже писал о таком споре. В июне 2014 г. суд решил взыскать с ОАО “Ара ев Айцмник” в пользу администрации Аршалуйса 87,614 драма в качестве платы за аренду, но не удовлетворил требование о признании недействительной госрегистрацию права на аренду ОАО “Ара ев Айцемник”.