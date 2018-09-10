Сегодня начала работу четвертая сессия Национального Собрания.

В проект повестки сессии, которую представил спикер парламента Ара Баблоян, включено 37 вопросов, в проект повестки сегодняшнего заседания – 29 вопросов.

Это, в частности, выборы председателей Кассационного и Конституционного судов, постоянной парламентской комиссии по вопросам, науки, образования, культуры, молодежи и спорта, судьи Кассационного суда, члена совета Центрального банка, проекты законов о внесении изменений в законы “О государственных пенсиях”, “О принудительном исполнении судебных актов” и др.





