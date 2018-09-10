Племянник Сержа Саргсяна освобожден под залог в 50 млн драмов

Находящийся под арестом племянник Сержа Саргсяна, Айк Саргсян, освобожден под залог в 50 млн драмов. Такое решение приняла сегодня судья ереванского суда общей юрисдикции Анна Данибекян. Айк Саргсян не был доставлен в суд.

Напомним, что на судебном заседании 7 сентября суд удалился в совещательную комнату для принятия решения о мере пресечения в отношении Айка Саргсяна. Перед этим адвокат Ерем Саргсян ходатайствовал об изменении меры пресечения в отношении своего подзащитного на освобождении под залог в любую сумму.

Айк Саргсян обвиняется в попытке убийства и хранении незаконного оружия и боеприпасов.

В рамках расследуемого в производстве Следственного комитета уголовного дела получены данные о том, что 1 апреля 2007 г. в подвальном помещении квартиры дома номер 11 по улице Туманяна в Ереване Айк Саргсян выстрелом из огнестрельного оружия ранил гражданина Давида Симоняна.

После инцидента Давид Симонян заявил, что ранение ему причинило другое лицо и что это произошло по неосторожности. После этого уголовное дело было закрыто.

Недавно Симонян представил сообщение о преступлении, сообщив, что его ранил Айк Саргсян. В свете вновь открывшихся обстоятельств уголовное дело было возобновлено.