«Владимир Владимирович такой человек — он высоко ценит человеческие отношения»

kommersant.ru -Никол Пашинян рассказал “Ъ” об итогах переговоров в Кремле

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 сентября посетил Москву и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Перед встречей Кремль анонсировал «серьезный разговор» с главой армянского правительства, к которому у Москвы накопились претензии. Специальный корреспондент “Ъ” Владимир Соловьев расспросил Никола Пашиняна о том, удалось ли ему и Владимиру Путину разрешить спорные вопросы.

«Надеюсь, в ближайшее время у нас состоятся обоюдные официальные визиты»

— Как прошли переговоры? Как прошла встреча с Владимиром Путиным?

— Блестяще! Мы очень долго обсуждали весь спектр наших отношений. По итогам переговоров нашей встречи могу сказать, что армяно-российские отношения сейчас находятся на очень высоком уровне. Я бы сказал, что на беспрецедентно высоком уровне. Фактически в наших отношениях нет никаких проблем.

— Я прочел речь, которую вы произнесли перед встречей с Владимиром Путиным. Слово «отношения» вы произнесли 20 раз. Но кроме того отметили, что Армения надеется и хотела бы, чтобы эти отношения развивались на основе принципа невмешательства. Это сразу резануло. Были прецеденты вмешательства за то время, что вы работаете?

— Когда российские представители говорят об отношениях с Арменией, они всегда подчеркивают этот принцип. И я это считаю еще одним признаком высокого уровня наших отношений. Я имел в виду, что очень рад, что у нас одинаковое восприятие наших отношений.

— Об отношениях судят не только по заявлениям, которые делают политики, но и по результатам, которые достигаются в ходе встреч. Вот, например, 1 сентября была встреча президента Азербайджана и Владимира Путина. Подписали около десятка разных соглашений. У вас ни в этот раз, ни во время предшествующих встреч не подписывалось никаких документов. Почему?

— Потому что это была рабочая встреча, рабочий визит. У меня пока не было официального визита в Москву, у президента России не было официального визита в Ереван. Надеюсь, в ближайшее время у нас состоятся обоюдные официальные визиты и во время этих визитов будут подписаны документы, которые будут относиться к разным отраслям: экономические договоры, договоры на военно-техническом направлении. Вы все знаете те обстоятельства, в которых происходят наши последние встречи с президентом России. В Армении произошли громадные политические перемены и нужно время, чтобы все действующие лица — я, мои коллеги в Армении и в России, адаптировались к новым реалиям. Сегодня мы можем констатировать, что эта адаптация успешно произошла. Наши отношения переходят в новую фазу, когда у нас будут уже конкретные результаты.

— Фон для визита был не самый благоприятный. Вы это тоже отмечали. После того как в Армении стали возбуждаться уголовные дела против бывших руководителей страны, в частности экс-президента Роберта Кочаряна, который считается довольно близким другом Владимира Путина, Юрия Хачатурова, который является генсеком Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Москва ясно дала понять, что это ей не нравится. Вы поднимали эти темы? Это улажено? Это может быть улажено? Владимир Путин, например, поздравлял с днем рождения Роберта Кочаряна 31 августа по телефону.

— Владимир Владимирович такой человек — он высоко ценит человеческие связи, человеческие отношения. Не надо это интерпретировать и делать из этого какие-то громадные политические выводы. Мы, конечно, обсуждали очень много вопросов, и я хочу сказать, что в Армении дела уголовные возбуждаются не против конкретных лиц, а по факту нарушения уголовного кодекса. Поскольку все граждане Армении равны перед законом, если есть факт нарушения Уголовного кодекса, эти дела возбуждались и будут возбуждаться.

— Эти события комментируют как политическую зачистку перед будущими выборами.

— Я могу вас уверить, что не надо никого из числа тех, о ком вы упомянули, зачищать. Они не являются в Армении политическими факторами, у них нет сторонников. Во всяком случае, столько сторонников…

— Сколько вы выводили на улицу?

— Нет. Столько сторонников, сколько позволило бы им считаться политическим фактором.

— Так или иначе, но многие из тех, кто сегодня оказался под следствием,— влиятельные люди, у них есть ресурсы. У вас нет опасений, что это может как-то пошатнуть вашу власть, вашу позицию?

— Нет, конечно. Потому что это не моя власть, это власть народа. Ничего не может пошатнуть власть народа. Уверяю вас, когда говорят, что эти люди влиятельны,— это политический мираж. В действительности они давно уже не влиятельны. После событий, которые произошли в Армении, они перестали быть влиятельными людьми. Если бы они были влиятельными, они смогли бы влиять на политические процессы. А поскольку они не могли влиять и не могут, из этого вытекает, что они вообще не влиятельные люди. И я думаю, вы все в этом в скором будущем уверитесь.

— Видимо, выборы покажут.

— Да, конечно.

— Которые состоятся когда?

— Я гарантирую, что у нас выборы будут честными, законными, не будет никаких фальсификаций вопреки тому, что все прежние выборы у нас были нечестными и фальсифицировались. Только народ решит, кому быть премьером, депутатом, мэром. Я вам это гарантирую.

— Когда могут состояться выборы в Армении?

— Думаю, последний срок, когда это может случиться, это май 2019 года. Но они могут состояться и в этом году, и в начале будущего года. Это зависит от политической ситуации.

«ОДКБ — это еще и наша организация»

— Хотел бы вернуться к сюжетам, которые интерпретируют как раздражители, как конфликтные сюжеты в отношениях Армении и России. Уголовное дело против Хачатурова, генсека ОДКБ. Москва выражала недовольство тем, что ее не предупредили, что это произошло внезапно. А поскольку он возглавляет международную организацию, то здесь считают, что это не только внутреннее дело Армении. Вы Хачатурова отзываете с поста генсека. Кто будет вместо него? Представитель Армении или белорус? Белоруссия — следующая по алфавиту.

— ОДКБ — это еще и наша организация. Почему так комментируется, что для кого-то ОДКБ дороже, чем для Армении? Это не так. ОДКБ нам так же дорога, как и другим членам этой организации. Есть срок работы представителя Армении на посту генсека (мандат работы генсека ОДКБ — три года, Юрий Хачатуров отработал половину срока.— “Ъ”). Он не истек. У нас есть по крайней мере полтора года. Не имеет значения, какая фамилия у генсека. Он должен, как и предназначалось, быть представителем Армении в течение всего срока.

— Владимир Путин с этой вашей точкой зрения согласился?

— Мы договорились, что этот вопрос обсудим со всеми коллегами и попробуем достичь консенсуса. Когда у нас будет согласие по этому поводу, мы об этом объявим.

— В уставе ОДКБ не сказано, что если страна досрочно отзывает генсека, то следующий генсек обязательно должен быть представителем той страны, которая отзывает.

— Но и не сказано, что если кого-то отзывают, то срок (определенный уставом для генсека.— “Ъ”) от этого истекает.

— То есть вопрос дискуссионный?

— Не сказал бы, что дискуссионный. Мы должны этот вопрос решить в атмосфере сотрудничества и союзничества.

— Обсуждается активно и давно тема, что Азербайджан мог бы стать наблюдателем в Евразийском экономическом союзе. Кроме того, говорят о введении в ОДКБ позиции страны-наблюдателя и статуса страны-партнера. Если Азербайджан будет претендовать на этот статус, какой будет позиция Армении?

— Всем, наверное, понятно, что без согласия Армении такие решения не могут быть приняты. Все вы знаете, какие сейчас отношения между Арменией и Азербайджаном. Мы каждый день слышим угрозы со стороны Азербайджана в адрес Армении. Я думаю, от этого исходит очевидная позиция Армении в этом вопросе.

— То есть ответ «нет»?

— Я уже ответил на этот вопрос.

— Но слово «нет» не произнесли.

— Я думаю, если Азербайджан хочет достичь такой цели, он должен сперва поработать над урегулированием отношений с Арменией.

— В отношении Азербайджана за последнее время очень часто от вас звучало слово «война». Вы говорили это и в интервью «Эху Москвы» в июле. Это сильное слово. Ситуация действительно может зайти так далеко?