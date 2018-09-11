Парламент избрал членов Аудиторской палаты и совета Центробанка

Сегодня Национальное Собрание закрытым тайным голосованием избрало членов Аудиторской палаты и совета Центрального банка.

Членом Аудиторской палаты избран кандидат фракции Республиканской партии Карен Карапетян. Последний долгие годы занимал различные должности в Контрольной палате. За К.Карапетяна проголосовали 78 депутатов, против – 10.

Кандидатом в члены совета Центрального банка фракция Республиканской партии выдвинула Мартина Галстяна, занимавшего различные должностти в ЦБ. За М.Галстяна проголосовали 78 депутатов, против – 9.