Вторник, 11 сентября
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Парламент избрал членов Аудиторской палаты и совета Центробанка



Сегодня Национальное Собрание закрытым тайным голосованием избрало членов Аудиторской палаты и совета Центрального банка.

Членом Аудиторской палаты избран кандидат фракции Республиканской партии Карен Карапетян. Последний долгие  годы занимал различные должности в Контрольной палате. За К.Карапетяна проголосовали 78 депутатов, против – 10.

Кандидатом в члены совета Центрального банка фракция Республиканской партии выдвинула Мартина Галстяна, занимавшего различные должностти в ЦБ. За М.Галстяна проголосовали 78 депутатов, против – 9.

 


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