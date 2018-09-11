Арман Диланян выдвинутом кандидатом в члены Конституционного суда

В Национальном Собрании обсуждается вопрос избрания судьи Конституционного суда. Общее собрание судей выдвинуло на вакатнтное место судьи КС кандидатуру Армана Диланяна.

А.Диланян кандидат юридический наук. С 1996 г. работал в КС. С 2006 года преподает в Армяно-Российском (Славянском) университете. В настоящее время заведует кафедрой международного и европейского права АРУ.

В 2013 г. указом президента РА Диланян был назначен судьей Админстративного суда. Преподает также в Школе адвокатуры.

Выборы члена Конституционного состоятся на завтрашнем заседании парламента.