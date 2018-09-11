Ерванд Хундкарян выдвинут кандидатом на должность председателя Кассационного суда

Высший судебный совет выдвинул Ерванда Хундкаряна кандидатом на должность председателя Кассационного суда.

Е.Хундакарян является председателем гражданской и административной палат Кассационного суда. Работал в Верховном и Кассационном судах, был судьей экономического суда, судьей Апелляционного гражданского суда. Имеет звание заслуженного юриста.

Голосование по кандидатуре Ерванда Хундкаряна состоится завтра.

Напомним, что 5 июня бывший председатель Кассационного суда Арман Мкртумян подал в отставку.

На снимке: слева – Ерванд Хундкарян, справа – Арман Мкртумян