Лена Назарян: “Если прослушивают директора СНБ, могут прослушивать и министра, обороны, секретаря Совета национальной безопасности…”

Депутат парламентской фракции “Елк” Лена Назарян, выступая на сегодняшнем заседании Национального Собрани, коснулась прослушивания телефонного разговора между директором Службы национальной бпезопасности и начальником Специальной следственной службы. Напомним, что на созванной сегодня пресс-конференции директор СНБ Артур Ванецян и начальник ССС Сасун Хачатрян заявили, что их действительно прослушали, разговор реальный.

“Из прослушки становится ясно, что никаких указаний судьи не получали и не будут получать.Был лишь адресован мессидж – не бояться, не сковываться, и если есть законные основания, принимать решения об аресте”,- отметила депутат.

Лена Назарян выразила убежденность, что на протяжении многих лет судьи привыкли звонить тому или иному должностному лицу и спрашивать, какой приговор нужно вынести. Сегодня совсем другая ситуация.

Депутат напомнила о том, что в Республике Армения прослушивать разговоры могут только соответствующие государствуенные структуры.

“В любом случае прослушивание лиц – инструмент, который используется против интересов государства. Если прослушивают директора СНБ, то могут или могли прослушать также министра обороны, секретаря Совета безопасности. Можем ли мы быть уверены в том, что эти материалы не использовались против нашего государства или в целях шантажа?” – заметила Лена Назарян.

На выступление представителя фракции “Елк” отреагировал пресс-секретарь Республиканской партии, вице-спикер Национального Собрания Эдуард Шармазанов, который сказал, что не считал эту запись реальной, но поскольку стороны признали ее, то он выступит с другим заявлением.