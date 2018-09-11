Ален Симонян: “Остановить все это не удастся, пусть не пытаются и пусть делают любые аудиозаписи, прослушивают кого хотят…”

Депутат парламентской фракции “Елк” Ален Симлонян выступил сегодня в Национальном Собрании по вопросу прослушивания телефонного разговора между директором Службы национальной безопасности и начальником Специальной следственной службы.

Перед выступлением Алена Симоняна депутат фракции Дашнакцутюн Арменуи Кюрегян с недоумением спросила, каким образом удалось прослушать телефонный разговор директора СНБ.

“Дело в том, что эти люди владеют такими ресурсами, которые позволяют им приобретать предусмотренную для государства дорогостоящую аппаратуру и прослушивать высокопоставленных государственных лиц”,- сказал Ален Симонян.

По словам депутата, из аудиозаписи следует, что звучащие в последние дни разговоры о том, что на судей оказывается давление, не соответствуют действительности. “Они хотели доказать одно, а доказали обратное”,- добавил Симонян.

Член правления партии “Гражданский договор” выразил убежденность, что цель распространения аудиозаписи состоит в том, чтобы пресечь действия правоохранительных органов, связанные с расследованием дела о событиях 1 марта 2008 г. в Ереване.

“Уверяю, что все будет продолжаться в рамках закона, и те, кто виновен в прослушивании, в убийствах, кто отдавал приказ стрелять по зданиям в Ереване (представляете, был отдан приказ стрелять по окнам!), кто приказал убить полицейского, чтобы оправдать введение чрезвычайного положения. Вы понимаете, о чем мы говорим? Остановить все это не удастся, пусть не пытаются и пусть делают любые аудиозаписи, прослушивают кого хотят…Пусть делают что хотят. Парни, у вас не получится, даже если это будет бывший президент, бывший премьер-министр или кто-либо из сидящих в зале”,- сказал в заключение Ален Симонян.