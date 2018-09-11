Возбуждено уголовное дело по факту прослушивания телефонного разговора между директором СНБ и начальником ССС

Возбуждено уголовное дело по факту прослушивания телефонного разговора между директором СНБ Артуром Ванецяном и начальником ССС Сасуном Хачатряном. Об этом Hetq.am сообщил советник генпрокурора Гор Абрамян.

Напомним, что сегодня в Сети появилась аудиозапись телефонного разговора между директором СНБ и начальником ССС. Во время разговора речь шла об уголовном деле о событиях 1 марта 2008 г., о возможности ареста проходящих по данному делу лиц, о разговоре с одним из рассматривающих дело судей с целью “поднять его дух”, о запуганности судьи, о получении показаний посредством ареста. В ходе разговора прозвучало также имя премьер-министра. В частности, директор СНБ Артур Ванецян, говоря об аресте обвиняемого Юрия Хачатурова, заметил: “Премьер сказал, чтобы мы его “закрыли”.

Мы поинтересовались у советника генпрокурора, проводится ли расследование с целью проверки обстоятельств предполагаемого вмешательства в осуществление правосудия со стороны упоминаемых в аудиозаписи должностных лиц. Гор Абрамян отметил, что уголовное дело возбуждено по признакам ч.1 ст.146 УК РА (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, почтовых, телеграммных и прочих сообщений) и п.4 ч.3 ст.254 УК РА (незаконное завладение компьютерной информацией, совершенное с целью получения представляющей особую ценность информации).