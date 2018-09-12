Во время мартовских событий 2008 года миротворческая бригада защищала имущество олигархов – ССС

На созванной вчера совместной пресс-конференции директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна и начальника Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна последний представил ряд примечательных данных, которые были получены в ходе предварительного следствия. Сасун Хачатрян, в частности, сообщил о наличии доказательств того, что во время кровавых событий в марте 2008 г. военнослужащие обеспечивали безопасность имущества олигархов.

“Самое позорное, что было сделано с армией, это то, что солдат нашей армии сделали наемниками. В рамках уголовного дела уже обосновано – и я сейчас представлю доказывающие этот факт документы, причем копии, - что в период с 23 февраля по 7-8 марта олигархи раздавали военнослужащим деньги за то, чтобы те защищали их имущество, их политические притязания”,- заявил на пресс-конференции Сасун Хачатрян, отметив, что указанные в документах суммы, которые были выделены для оплаты военнослужащих, были сняты с банковских счетов олигархов.

Начальник ССС передал директору Службы национальной безопасности Артуру Ванецяну папку с копиями документов, которую Ванецян показал журналистам. Обнародованный документ носит название “Справка о выделении дополнительной оплаты контингенту, несущему патрульную службу в ходе чрезвычайного положения”. Документ датирован 6 марта 2008 г. В верхнем левом углу списка военнослужащих указан номер военной части – “95532”.

Как можно увидеть на снимке, за указанную службу военнослужащие получили по 50 тысяч драмов. В целом, по словам начальника ССС, было выплачено 180 млн драмов. Если разделить эту сумму на 50 тысяч, то получится, что в деле защиты имущества олигархов участвовали 3600 военнослужащих.

Военная часть 95532 – это бригада миротворческих сил Минобороны, которая была дислоцирована в Ереване, на территори бывшего столичного полка, напротив здания мэрии. Указанные в списке военнослужащие – опытные офицеры, которые в дальнейшем удостоились высоких званий и участвовали в важных миссиях.

Полковник Артур Симонян в 2007-2017 гг. был командиром бригады. В 2012-ом Симонян указом Сержа Саргсяна получил звание генерал-майора. До 2007 г. миротворческая бригада была миротворческим батальоном. Ее первым командиром был назначен указанный в списке подполковник Артак Тоноян, который в то время имел звание капитана. Позже Тоноян был назначен заместителем А.Симоняна, а в дальнейшем стал командиром другой военной части и получил звание полковника.

Указанные в списке два майора – Артем Авдалян и Самвел Саргсян – на момент создания миротворческого подразделения были командирами роты, имели звание лейтенанта. Отметим, что впервые армянские миротворцы осуществили миссию в Косово в 2004 г. под командованием А.Авдаляна. В 2005 г. армянские миротворцы отправились в Ирак под командованием Гаруша Аветисяна.