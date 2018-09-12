Разоблачения начальника ССС по делу о событиях 1 марта 2008 года

На созванной вчера совместной с директором Службы нацбезопасности пресс-конференции начальник Специальной следственной службы Сасун Хачатрян сообщил ряд важных сведений, которые ранее считались тайной следствия.

По словам Хачатряна, после обнаружения секретного приказа 0038 выяснилось, что армия участвовала в происходивших в Ереване событиях начиная с 23 февраля 2008 г.

В секретном приказе содержится формулировка, согласно которой “после свободной и справедливой оценки результатов выборов некоторые лица и организации не хотят их признавать и организуют беспорядки”.

“Прошу учесть, что этот приказ был отдан 23 февраля, то есть за день до обнародования Центральной избирательной комиссией результатов голосования. То есть за день до оглашения итогов выборов Роберт Кочарян и Микаел Арутюнян знали, что ЦИК должен признать Сержа Саргсяна одержавшим победу кандидатом, а междунродные структуры должны расценить прошедшие выборы как свободные и справедливые. И в этих условиях подписывается приказ о приведении армии в состояние готовности и пресечении мирных демонстраций”,- подчеркнул Сасун Хачатрян.

По словам начальника ССС, армия стреляла по жилым домам

“У нас есть конкретные доказательства того, что когда с одного из балконов была брошена горящая бутылка, служащие вооруженных сил Республики Армения открыли стрельбу из автоматического оружия по зданиям на улице Лео. То есть армия участвовала в этих действиях в полном объеме”,- сказал С.Хачатрян.

Служащий внутренних войск Тигран Абгарян был убит спецназовцами

“Мы располагаем точными данными о том, что Тигран Абгарян был убит после введения Робертом Кочаряном чрезвычайного положения, хотя не было ни одного получившего ранение военнослужащего. В ходе предварительного следствия была доказана наша версия о том, что огнестрельное ранение было причинено Тиграну Абгаряну с тем, чтобы обосновать слова Роберта Кочаряна – “у нас уже есть жертва”,- отметил Сасун Хачатрян.

Сейран Оганян имеет статус свидетеля

В прослушанном телефонном разговоре между директором Службы нацбезопасности и начальником Специальной следственной службы Сасун Хачатрян, говоря о занимавшем в 2008 г. должность начальнике Генштаба Вооруженных сил Сейране Оганяне, сказал, что Оганян допустил “безобразия”.

“Ты знаешь, насколько обоснована вина Сейрана. В ту ночь он заявил, что если граждане предпримут какие-либо действия, войско даст адекватный и очень жесткий ответ”. И хотя вина Оганяна, как сказал начальник ССС, обоснована, в рамках уголовного дела он имеет статус свидетеля.

Ранее Hetq.am писал о другом важном разоблачении, о котором сообщил Сасун Хачатрян. По словам начальника ССС, в 2008 г. миротворческая бригада защищала имущество олигархов.