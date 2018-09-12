Спикер НС считает необходимым организовать срочное обсуждение по вопросу прослушивания телефонного разговора руководителей СНБ и ССС

Спикер Национального Собрания Ара Баблоян назвал “вызывающим тревогу явлением” прослушивание телефонного разговора между директором Службы национальной безопасности Артуром Ванецяном и начальником Специальной следственной службы Сасуном Хачатряном.

По мнению А.Баблояна, необходимо организовать срочное обсуждение по данному вопросу, а также сформировать комиссию, которая изучит все обстоятельства произошедшего.

Вместе с тем председатель парламента отказался дать оценку факту звонка директору СНБ испуганного судьи, о чем говорилось во время телефонного разговора руководителей двух структур.