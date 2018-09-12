Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана

12 сентября, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на границе Арцаха и Азербайджана, восточнее населенного пункта Акна.
С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение осуществили Личны
С противоположной стороны границы наблюдение осуществили
Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком.
Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Республики Арцах.