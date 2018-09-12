Вилла Хачатрянов на особо охраняемой территории в Цахкадзоре

Бывший министр финансов Гагик Хачатрян построил на 12 гектарах лесной зоны в городе Цахкадзор огромную виллу. Территория застройки площадью около 2,5 га является собственностью семьи Хачатрян, а 9,5 га леса взяты в аренду сроком на 50 лет у организации “Айантар” (“Армлес”). Собственниками данного участка являются жена и дочь бывшего высокопоставленного чиновника – Лаура Епремян и Анжела Хачатрян.

Особняк и другие постройки построены на особо охраняемой территории, представляющей собой зону отдыха. Земельный кодекс характеризует подобные территории как зону общественного значения, а не как территорию, обслуживающую частное лицо.

Во время наших съемок здесь без стройразрешения возводилось новое строение. После нашего запроса мэрия Цахкадзора оштрафовала Хачатрянов на 200 тысяч драмов.

Вилла и незаконное строение Хачатрянов на особо охраняемой территории в Цахкадзоре

Вилла и соседние с ней постройки, находящиеся рядом с главным спорткомплексом в Цахкадзоре, принадлежат семье бывшего министра финансов Гагика Хачатряна.

Согласно документам кадастра, с сентября 2016 г. земельный участок площадью 0,5 га, находящийся по адресу ул. Хачика Мурадяна, 20, принадлежит на правах собственности Анжеле Хачатрян. 22-летняя Анжела – дочь Гагика Хачатряна. До этого участок принадлежал Айку Хачатряну, племяннику бывшего министра финансов. Еще один земельный участок площадью более двух гектаров (ул.Хачика Мурадяна, 18) принадлежит жене Хачатряна – Лауре Епремян.

При регистрации участка по адресу Хачика Мурадяна, 20 Комитет кадастра недвижимости сделал пометки: “Особо охраняемая территория”, “Зона отдыха”.

Мэр Цахкадзора Артур Арутюнян в ответе на наш письменный запрос пояснил, что означает “особо охраняемая территория” и какую деятельность можно развернуть на таком участке. По словам Арутюняна, территория по адресу ул.Мурадяна, 20, которая считается особо охраняемой зоной отдыха, согласно п.2 ст.22 Земельного кодекса, может быть застроена домами отдыха, пансионатами, объектами физвоспитания и спорта, туристическими базами, постоянными, а также палаточными, рыболовецкими и охотничьими домиками, детскими турбазами и т.д. Иными словами, объектами общественного значения. Однако огражденная территория вместе с соседними лесными участками находится в распоряжении одной семьи.

В принятом в 2015 г. решении мэра Цахкадзора отмечается, что в 2008 г. Айк Хачатрян зарегистрировал свое право на собственность в отношении данной территории.

Вначале Хачатрянам принадлежали два земельных участка по адресам 20 и 20/1 по улице Хачика Мурадяна. В дальнейшем они были объединены в один участок по адресу Мурадяна, 20. Данная территория площадью 0,492 га является собственностью дочери Гагика Хачатряна.

Из беседы с мэром Цахкадзора выяснились новые подробности. Территория Хачатрянов охватывает также участок по адресу Хачика Мурадяна, 18, который зарегистрирован на имя Лауры Епремян, жены Гагика Хачатряна. Артур Артуюнян не смог назвать точную площадь участка, однако отметил, что принадлежащая Лауре Епремян территория составляет более двух гектаров. Здесь имеются постройки, которые обложены имущественным налогом.

На основании нашего запроса работники мэрии побывали на месте, где обнаружили незаконную 2-этажную постройку площадью около 500 кв. метров, которая возводилась между участками Лауры Епремян и Анжелы Хачатрян.

Между тем для осуществления строительства в мэрию не было представлено заявление и не были получены градостроительные документы.

Составлен протокол, возбуждено административное производство. За возведение подобной постройки без стройразрешения предусмотрен штраф в 2-3 млн драмов. Если строение не будет узаконено, то по решению суда оно может быть демонтировано.

Выяснилось, однако, что Хачатряны не ограничились только этой территорией. Они взяли в аренду также лесные участки. И.о. руководителя Лесного комитета Э.Сеинян в ответ на наш запрос сообщил, что 8 апреля 2010 г. ГНКО “Айантар” с целью лесовосстановления сдала в аренду сроком на 50 лет Лауре Епремян, то есть жене Гагика Хачатряна, земельный участок площадью 9,42 га по соседству с адресами Х.Мурадяна, 18 и 20.

Лесовосстановление означает, что Хачатряны должны были посадить деревья на площади 9,42 га.

Пресс-секретарь Лесного комитета Лусине Акопян сообщила, что на основе нашего запроса 6 сентября было проведено изучение, которое показало, что арендующей стороной посажено 8500 деревьев,7000 из которых хвойные, 1500 – лиственные. Ответить на вопрос, почему Хачатряны решили осуществить посадку леса, могут только они сами и, конечно же, Лесной комитет. Непонятно также, каким образом сотрудникам ведомства удалось за один день подсчитать такое количество деревьев, а Хачатрянам – посадить их на этом участке леса.

Мы решили получить объяснения о земельных участках Хачатрянов и осуществлении ими строительства у сына Гагика Хачатряна, Артема Хачатряна. Последний сказал, что отсутствует из страны, но на наши вопросы могут ответить их представители.

Сегодня сотрудница принадлежащей Хачатрянам компании “Галакси концерн” по имени Шушан сообщила, что в рамках обязательств застройщика шел процесс получения разрешения на строительства. Однако застройщик пропустил его и представил архитектурно-проектное задание. Из-за этого мэрия Цахкадзора оштрафовала собственника на 200 тыс. драмов. После этого в мэрию было представлено заявление об узаконивании самовольной постройки.

Власти города уже выдали разрешение, в госказну должно быть уплачено 5 млн драмов. В настоящее время постройка является законной собственностью со свидетельством о праве на собственность.

Это лишь один эпизод деятельности Хачатрянов. В ближайшее время мы представим расследование Hetq.am о бизнес-деятельности этой семьи.