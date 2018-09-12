Н.Пашинян: “Если необходимость в вовлечении представителя народа Арцаха не зафиксирована, это значит, что мы не приблизились к урегулированию вопроса”

Премьер-министр Никол Пашинян утверждает, что правомочен вести переговоры по вопросу Арцаха от имени Республики Армения, но не от имени Республики Арцах, так как не является “ни президентом, ни премьер-министром Арцаха”.

Об этом во время Правительственного часа Никол Пашинян заявил, отвечая на вопрос депутата Тачата Вардапетяна. Последний напомнил слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что армянский премьер отказывается от переговоров, поэтому несет ответственность за препятствование переговорному процессу.

“Народ Арцаха не участвует в формировании власти в Армении, так как имеет собственную власть, собственное правительство, проводит собственные выборы и правомочен вести переговоры от имени Нагорного Карабаха. Никакой сенсации в этом нет”,- сказал Пашинян.

Премьер также отметил: “Если необходимость в вовлечении представителя народа Арцаха не зафиксирована, это значит, что мы не приблизились к урегулированию вопроса. Мне кажется, переговорному процессу больше всего мешает атмосфера воинственности, которая создается из-за неконструктиввных действий и риторики руководства Азербайджана”.

В заключение Никол Пашинян подтвердил свою готовность к полноценному участию в переговорном процессе.