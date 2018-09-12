Никол Пашинян будет продолжать участвовать в предвыборной кампании

Депутат парламентской фракции Республиканской партии Маргарит Есаян во время Правительственного часа в Национальном Собрании заявила, что пока премьер-министр “выступал с пламенной речью” на предвыборном митинге, Азербайджан обстреливал приграничное село Баганис и вел стрельбу в направлении Вазашена. В ответ Никол Пашинян сообщил, что вооруженные силы оперативно заставили замолчать огневые точки противника. Депутата интересовало, собирается ли премьер побывать в приграничных общинах и поддержать местных жителей. По словам Пашиняна, он уже был в Тавушской области, в частности в селе Баганис, встречался с людьми, так как придает важное значение ситуации в приграничных общинах.

Маргарит Есаян убежденно заявила, что в стране сложилась нестабильная политическая ситуация, но премьер вместо того, чтобы заниматься построением государства, участвует в предвыборной кампании. Никол Пашинян поинтересовался у депутата, когда она в последний раз ходила по улицам Еревана или была в каком-нибудь населенном пункте Армении. Премьер заметил, что нестабильная ситуация в определенных фейсбуковских группах еще не является свидетельством нестабильной ситуации в стране.

Несмотря на это, представитель фракции республиканцев призвала главу правительства взять отпуск и только после этого участвовать в предвыборной агитации. В ответ Пашинян сказал, что закон не запрещает главе правительства принимать участие в предвыборной кампании, поэтому он будет продолжать участвовать в митингах.