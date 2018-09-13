Парламент проведет внеочередное заседание по вопросу прослушивания телефонного разговора руководителей СНБ и ССС

Председатель Национального Собрания Ара Баблоян сообщил, что по меньшей мере четверть депутатов обратилась к нему по вопросу проведения внеочередного заседания и формирования комиссии по изучению вопроса прослушивания телефонного разговора между руководителями Службы национальной безопасности и Специальной следственной службы.

Напомним, что 11 сентября в Сети появилась аудиозапись телефонного разговора между директором Службы национальной безопасности Артуром Ванецяном и начальником Специальной следственной службы Сасуном Хачатряном, в ходе которого затрагивались вопросы, связанные с делом о событиях 1 марта 2008 г. и избрания в отношении генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова меры пресечения в виде ареста.

По данному факту в Генпрокуратуре возбуждены два уголовных дела.