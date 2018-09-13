Четверг, 13 сентября
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На реке Воротан будет построена новая ГЭС – пятая в общине Горайк



Министерство охраны природы выдало положительное заключение по строительству еще одной малой ГЭС на реке Воротан. ООО “Воротан гидро” планирует построить на административной территории общины Горайк малую ГЭС “Воротан-1”.  

Компания зарегистрирована в 2012 г. Согласно госрееcтру, ее единоличным собственником является Сеник Джулакян. Последний занимает должность гендиректора ЗАО “Армгидроэнергопроект”. Нам не удалось побеседовать с С.Джулакяном, так как в “Армгидроэнергопроекте” нам сообщили, что он отсутствует из страны и приедет на следующей неделе.

Главный узел МГЭС должен находиться на реке Воротан, еще один – на ее левом притоке

Согласно проектной информации, экосистемы в пределах стройплощадки и территориях в непосредственной близости от построек МГЭС не являются редкими, занесенные в Красную книгу РА виды биоразноообразия отсутствуют. Нет также культурно-исторических памятников или особо охраняемых территорий.

ГЭС “Воротан-1” предусматривает ежегодно вырабатывать 14,776 млн кВт/ч электроэнергии.

В общине Горайк Сюникской области были проведены публичные слушания, участники которых одобрили представленный проект. Вместе с тем в ходе обсуждения были подняты вопросы сохранения рыбы в реке Воротан, браконьерства, обеспечения экологических стоков. Директор компании выразил готовность осуществить в процессе строительства малой ГЭС все необходимые работы по обеспечению проектных решений и выполнению всех требований закона. Он также сообщил, что компания приняла участие в решении социальных проблем общины, в частности, в ремонте сельских дорог, перечислении финансовых средств в общинный бюдждет и т.д.

В процессе экспертизы заявка на предварительную оценку была возвращена на доработку с учетом замечаний участвовавших в данном процессе экспертов.

На реке Воротан и ее притоках действуют уже 15 ГЭС, еще одна находится в процессе строительства.

В беседе с нами староста Горайка Арустам Арустамян сообщил, что это будет уже пятая ГЭС в их общине и четвертая на ее административной территории. Действующие ГЭС уже создают проблемы с экологическими попусками. На наш вопрос, почему в таком случае местные жители согласились на строительство еще одной ГЭС, староста ответил, что по их требованию собственник внес изменения в проект и пообещал сохранить попуски. Более того, пообещал помочь с ремонтом дорог и школы.

Компания “Воротан гидро” пока не начала строительные работы. Эксперты выдвинули застройщику несколько требований.

 


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