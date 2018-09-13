Парламентская комиссия изучит вопрос обеспечения тайны телефонных разговоров

На сегодняшнем внеочередном заседании Национального Собрания депутаты сформировали комиссию по изучению вопросов защиты прав человека с точки зрения препятствования реализации права на справедливое судебное следствие и нарушения тайны телефонных разговоров.

Комиссия создана по требованию по меньшей мере четверти депутатов НС, подписавшихся под обращением к спикеру парламенту. Сбор подписей инициировали депутаты фракции Республиканской партии. Этому предшествовало почти часовое обсуждение вопроса о том, соответствует ли создание комиссии Конституции и законам.

Разногласия проявились в подходах депутатов-республиканцев и депутатов фракции “Елк”. Поводом для создания комиссии послужил факт прослушивания телефонного разговора между директором Службы национальной безопасности и начальником Специальной следственной службы. Основным докладчиком по данному вопросу был председатель постоянной комиссии по правам человека и государственно-правовым вопросам, бывший генпрокурор Геворк Костанян.

Он напомнил о том, что тайна телефонных разговоров гарантирована Европейской конвенцией по правам чеолвека.

Костанян выразил убежденность, что комиссия сформирована с целью обсуждения вопроса в глобальном плане, с тем, чтобы выяснить, обеспечена ли в Армении реализация права на справедливое судебного следствие и права на тайну телефонных разговоров.

Депутат фракции “Елк” Эдмон Марукян напомнил о о, что по факту прослушиваниия телефонного разговора руководителей СНБ иССС возбуждены два уголовных дела, поэтому комиссия не может изучать данный случай. Г.Костанян пояснил: комиссия не будет изучать вопросы, по которым возбуждены уголовные дела.

Другой представитель фракции “Елк”, Ален Симонян, заявил, что они против созданияи антиконституционной комиссии.

В ответ заместитель председателя Республиканской партии, председатель постоянной парламентской комиссии по внешним отношениям Армен Ашотян напомнил о том, что уголовное дело по факту возможного нарушения должностных полномочий Генпрокуратура возбудила вчера поздно вечером, чтобы “не допустить реализацию парламентом своего конституционного права”.

Позицию фракции “Цаукян” представил Ваге Энфиаджян, который отметил, что по факту прослушивания телефонного разговора ведется предварительное следствие, возбуждены два уголовных дела, следовательно, согласно регламенту НС, комиссия не может быть сформирована.

Вице-спикер НС, член парламентской комиссии по правам человека и государственно-правовым вопросам Арпине Ованнисян заявила, что в результате сбора необходимого количества подписей комиссия уже создана, и сейчас следует обсудить ее состав.

В спор депутатов-республиканцев и фракции “Елка” вмешалась представитель АРФ Дашнакцутюн Арменую Кюрегян. Она предложила включить в состав комиссии обеспокоенных этим вопросом депутатов и тем самым не допустить обсуждения спорных с точки зрения Конституции и Регламента НС вопросов.

В конце концов состоялось голосование, по результатам которого в состав комиссии вошли 5 депутатов фракции РПА, три депутата фракции “Царукян”, два депутата фракции “Елк” и один депутат фракции АРФ Дашнакцутюн.