Правительство утвердило размер единовременной выплаты при рождении второго и последующего ребенка

Правительство на сегодняшнем заседании утвердило разработанный министром труда и по социальным вопросам Мане Тандилн проект, которым размер единовременной выплаты при рождении второго ребенка утраивается и составляет 150 тысяч драмов.

Изменению подлежат и размеры выплат при рождении более одного ребенка. Напомним, что этот вопрос обсуждался на предыдущем заседании кабмина, в ходе которого прозвучало предложение увеличить сумму единовременной выплаты при рождении двойни или тройни.

Мане Тандилян отметила, что рождение второго ребенка имеет стратегическое значение для государства. Министр напомнила, что в ходе предыдущего заседания было предложено в случае рождения двух и более детей установить размер единовременной выплаты на каждого ребенка соответствии с порядковым номером.