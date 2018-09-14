Пятница, 14 сентября
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Правительство утвердило размер единовременной выплаты при рождении второго и последующего ребенка



Правительство на сегодняшнем заседании утвердило разработанный министром труда и по социальным вопросам Мане Тандилн проект, которым размер единовременной выплаты при рождении второго ребенка утраивается и составляет 150 тысяч драмов.

Изменению подлежат и размеры выплат при рождении более одного ребенка. Напомним, что этот вопрос обсуждался на предыдущем заседании кабмина, в ходе которого прозвучало предложение увеличить сумму единовременной выплаты при рождении двойни или тройни.

Мане Тандилян отметила, что рождение второго ребенка имеет стратегическое значение для государства. Министр напомнила, что в ходе предыдущего заседания было предложено в случае рождения двух и более детей установить размер единовременной выплаты на каждого ребенка соответствии с порядковым номером.


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