Николас Тавил: “Санитек” с 2016 года работает с убытками”

Занимающаяся вывозом мусора в Ереване компания “Санитек” не имеет отношения ни к политике, ни к какому-либо высокопоставленному должностному лицу. Об этом заявил на сегодняшней ресс-конференции директор компании Николас Тавил.

По словам Тавила, компания осуществила инестиции на сумму 14 млн долларов и никогда не пойдет на саботаж ради кого-то. В ближайшие два дня ситуация в столице будет урегулирована, заверил директор.

Напомним, что уже почти два месяца мусор из дворов и с улиц города не убирается. Из-за плохой работы “Санитека” в Ереване сложилась неблагоприятная санитарная ситуация.

Николас Тавил обратил нимание на то обстоятельство, что за прошедшие пять лет было сожжено более 1000 мусорных баков. Директор “Санитека” выразил также недовольство условиями, в которых работает компания. Работникам приходится выполнять не предусмотренную договором работу. “Санитек” не обязан вывозить строительный мусор, который в большом количестве выбрасывается в пластмассовые мусорные баки, а оттуда попадает в мусороуборочные машины, что причиняет значительный ущерб компании.

“Имеющиеся у нас мусороуборочные машины используются и в Европе. Просто решение вопроса мы должны найти здесь, у себя. Уборка мусора – это культура, каждый из нас должен изменить свое отношение к обслуживанию. Этому нужно учить и детей”,- сказал Николас Тавил.

По его словам, серьезные проблемы создает дорога к Нубарашенской мусорной свалке. Тавил показал видеоматериал, в котором было видно, как на территории свалки горит машина “Санитека”. Проблема несколько раз обсуждалась с властями города, однако никакие существенные решения не были приняты. “Уверяю вас, что мы направили сотни писем по проблеме Нубарашена и другим важным вопросам”,- добавил Николас Тавил.

Директор сообщил, что весь технический и имущественный парк “Санитека” вышел из строя, в результате чего Ереван оказался в завалах мусора. Начиная с зимы 2016 г. компания работает с убытками.

Через несколько дней в Армению будут доставлены 5 новых мусороуборочных машин. В качестве долгосрочного урегулирования ситуации руководство “Санитека” предлагает осуществить инвестиции в размере 7 млн евро, обновить весь автопарк, но это будет сделано только после выборов в совет старейшин столицы и обсуждения всех вопросов с новым мэром Еревана.

На вопрос Hetq.am: если в ближайшее время новые власти города, согласно их обещаниям, пригласят второго оператора, останется “Санитек” в Армении или нет? – Николас Тавил ответил: “Дождемся результатов выборов и потом уже обсудим этот вопрос с новым мэром и придем к общему согласию”.

На второй вопрос Hetq.am: почему руководство “Санитека” не созывало пресс-конференцию раньше, до революции, чтобы заявить об убытках компании? – директор сказал: “Мы люди бизнеса, в политику не вмешиваемся. Благослови Бог эту страну, То, что произошло в Армении, очень важно. Мы как инвесторы имеем большие ожидания”.