Никол Пашинян встретился с представителями MEDEF

Продолжается рабочий визит премьер-министра Никола Пашиняна во Францию. Во второй день своего визита глава правительства встретился с членами организации “Движение предприятий Франции” (MEDEF). MEDEF объединяет около 7200 французских компаний, которые представляют различные сферы, и помогает им выйти на иностранные рынки.



Председатель совета организации MEDEF Филипп Делёр приветствовал премьер-министра Армении Никола Пашиняна и выразил уверенность, что этот визит будет продуктивным и поспособствует расширению сотрудничества между Арменией и Францией. Он отметил, что, учитывая наличие исторически сложившихся дружеских отношений между двумя странами, MEDEF заинтересована в развитии и расширении экономического сотрудничества, углублении связей между деловыми кругами двух стран и готова активно работать в этом направлении.



Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в Армении Джонатан Лакот в свою очередь отметил, Армения имеет богатый человеческий капитал, и привлек на это внимание французских организаций. По его словам, этот потенциал поможет в успехе реализации инвестиционных программ в Армении.



В своем выступлении премьер-министр затронул события в Армении и приоритеты экономической деятельности правительства.

“В Армении произошла ненасильственная, бархатная революция, которая была не только политической революцией, но также революцией ценностей. Важно отметить, что произошедшая в Армении революция не будет иметь смысла, если нам не удастся достичь свершения экономической революции. В этом плане сейчас – самый важный этап: надо совершить экономический прорыв в Армении”,- сказал Никол Пашинян, добавив, что необходимы четкие правила для экономической деятельности.

“Мы неоднократно озвучивали эти правила, но предполагаю, что не все верят нам в силу экономических традиций. После моего избрания премьер-министром я пригласил представителей бизнеса и сделал следующее заявление: все субъекты предпринимательской деятельности отныне свободны от каких-либо коррупционных обязательств. У нас есть только два условия и два интереса в наших отношениях с теми, кто занимается экономической деятельностью: любая деятельность должна осуществляться в полном соответствии с законом, и мы поможем каждому создать как можно больше рабочих мест и, конечно же, платить налоги. Мы приняли к сведению сигналы от предпринимательского сообщества, согласно которым действующий Налоговый кодекс осложняет предпринимательскую деятельность, и мы теперь инициировали реформу Налогового кодекса”, - сказал премьер-министр, добавив, что правительство столкнулось с другой проблемой, которая связана с прежней политикой.

“Мы прекрасно понимаем, что многие компании были вынуждены придерживаться той логики, в которой существовали экономическая коррупция, покровительство и монополия. Одним из моих первых шагов в качестве премьер-министра стало посещение супермаркета Carrefour, поскольку на тот момент это был единственный супермаркет, который действовал в рамках закона. В результате этого этот огромный супермаркет начал процесс уменьшения, но теперь я могу сказать, что этот процесс прекратился, и сеть находится на пути расширения, поскольку теперь все супермаркеты функционируют в соответствии с законом”, - подчеркнул Пашинян, добавив, что правительство должно решить ряд проблем, связанных с деятельностью иностранных компаний в Армении.



Однако, по словам Никола Пашиняна, цель правительства - ничего не разрушить, а вовлечь Армению в партнерские отношения с этими компаниями и сделать сотрудничество более эффективным.

“Когда в какой-то сфере есть проблемы, нужно понимать, какие ошибки допущены правительством или компаниями. В большинстве случаев интересы Республики Армения и ее народа не учитывались в сделках между компаниями и правительством. И я не вижу вины этих компаний вообще, потому что они действовали в своих собственных интересах, в то время как интересы государства и народа должны были быть защищены теми чиновниками, которые вели переговоры от имени Армении.

Однако, изучив ряд контрактов, мы поняли, что чиновники действовали в своих личных, клановых и, позвольте сказать, мафиозных интересах. Чтобы прояснить эту ситуацию, нам нужно понять проблемы, найти правильные ответы: в противном случае у нас будет название с пустым содержанием. Мы хотим быть честными в наших отношениях с бизнесом. Мы понимаем, что каждая компания должна защищать свои интересы, но мы хотим подчеркнуть, что место защитника Армении больше не является вакантным. Если все будет продолжаться так, то перспективы этих компаний тоже будут туманными: возникли ямы, из которых мы должны выбираться вместе”, - сказал премьер-министр.



Коснувшись экономической концепции правительства, Никол Пашинян сказал, что целью исполнительной власти является превращение Армении из аграрной страны в высокотехнологичную страну.

“И это не просто амбиция, потому что те, кто знает Армению, знают, что есть большой человеческий ресурс для формирования экономики с такой структурой и созданы все предпосылки для этого. Это обстоятельство очень четко подчеркивается в недавно опубликованном Глобальном инновационном докладе. В настоящее время Армения занимает низкое место с точки зрения инноваций и очень высокое место с точки зрения инновационного потенциала. Сфера ИТ динамично развивается в Армении: разные компании заинтересованы в выпуске высокотехнологичной продукции в нашей стране. Мы приглашаем всех инвесторов принять участие в полете, к которому готовится Республика Армения”, - сказал премьер-министр, заверив, что правительство Армении может решить все проблемы в открытом, откровенном, честном диалоге, так как успех любой экономической деятельности в Армении является успехом правительства Армении, Республики Армения и армянского народа.



“Хочу заверить, что все инвесторы будут иметь диалогичные отношения с правительством Армении в рамках честности и легитимности. Те, кто занимается экономической деятельностью, не будут иметь конкурентов в правительстве, поскольку бизнес и политика должны быть разделены, и те, кто занимается политикой, не должны заниматься бизнесом, а те, кто занимается бизнесом, не должны заниматься политикой. Правительство Армении может обеспечить соблюдение этого условия в течение короткого периода, поскольку пользуется полным доверием армянского народа. Мы не поменяем доверие людей на какую-либо сумму или какую-либо материальную ценность, потому что в мире нет столько денег и золота, чтобы было эквивалентно ценности, которая была создана в результате нашей революции. Эта ситуация - великая возможность для всех нас, и я убежден, что она не будет обесценена, не будет растрачена и потеряна. И, следовательно, я приглашаю всех вас к диалогу о великом будущем”, - сказал премьер-министр Пашинян.



Далее глава правительства ответил на ряд вопросов членов MEDEF относительно региональной экономической ситуации, существующих инфраструктур, возможностей и перспектив в области энергетики, дорожного строительства, пищевой промышленности, фармацевтики, переработки отходов и других сферах.