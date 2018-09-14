Пятница, 14 сентября
Օбщество

Процентная ставка по ипотечному кредиту для программы “Квартира – молодым” снизилась, суммарный возраст супругов увеличился с 65 до 70 лет



Правительство на сегодняшнем заседании утвердило решение, обусловленное необходимостью повышения доступности государственной программы для нуждающихся в жилье молодых семей. Помимо рефинансирования суммы кредитов, выделенных для программы “Квартира – молодым”, правительство продолжает смягчать трудности, связанные с выплатой аванса.

Проект представил министр финансов Атом Джанджугазян.

Согласно проекту решения, при приобретении в новостройках квартир стоимостью до 30 млн драмов молодым семьям предоставляется возможность выплатить аванс в размере как минимум 20% от стоимости кквартиры, минимальный срок погашения ипотечного кредита составит 10 лет, максимальная процентная ставка –  до 7,5%.

Планируется также повысить возрастной порог супругов с 65-ти до 70 лет.


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