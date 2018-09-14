Эксперты: усилия ЕС по борьбе с отмыванием денег нужно централизовать

Власти ЕС предупреждают, что в системе контроля за отмыванием денег в Европе существуют серьезные уязвимости. Это заявление прозвучало на фоне крупных скандалов с попаданием незаконно полученных денег в европейскую банковскую систему, как пишет Financial Times.

Финансовые наблюдатели из различных органов, регулирующих банки, подготовили отчет, в котором говорится, что последние события «выявили недостатки» и «пробелы» в том, как национальные и европейские власти сотрудничают в борьбе против грязных денег.

Согласно отчету, опубликованному FT, существуют серьезные пробелы в обмене информацией об отмывании денег между странами — участницами ЕС.

«Если вы находитесь в едином рынке, то уровень защиты от отмывания денег определяют все его участники, вплоть до самого слабого звена. Поэтому, если у вас слабое управление, незаконные средства могут просочиться в пространство единого рынка», — цитирует издание главу европейского банковского ведомства Андреа Энриа. В числе недостатков в отчете названо отсутствие правовой определенности и ресурсов для обеспечения надлежащего контроля.

В качестве решения эксперты предлагают централизовать обязанности, которые сейчас распределены между разными органами ЕС, а контроль за отмыванием средств поручить уже существующему или новому институту власти.

occrp.org