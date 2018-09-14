Вице-премьер Армении предположил переход к единой валюте ЕАЭС

mir24.tv -Вице-премьер Армении Мгер Григорян рассказал телеканалу «МИР 24» о перспективах Евразийского экономического союза. В частности, он предположил отказ от американского доллара и переход к единой валюте ЕАЭС.

«Без единой валютной зоны те эффекты, которые можно получить от экономических интеграций и союзов, они неполноценны, если работают в валюте другого союза или другой страны. Актуальность этого процесса очевидна, и процесс будет происходить достаточно активно», – считает Григорян.

Напомним, на пленарном заседании ВЭФ во Владивостоке президент России Владимир Путин отметил, что все больше стран думают об отказе от доллара и переходе к торговле в национальных валютах. По его мнению, развивать двустороннюю торговлю в национальных валютах тоже правильно с точки зрения устойчивости мировых финансов и мировой экономики.