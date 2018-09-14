Никол Пашинян направил поздравительное послание Дмитрию Медведева по случаю дня рождения

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил поздравительное послание председателю правительства Российской Федерации Дмитрию Медведева по случаю дня рождения. В послании, в частности, говорится:



“Уважаемый Дмитрий Анатольевич,



Примите мои сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения и самые искренние пожелания успехов в Вашей деятельности на благо братской России.

Ваш богатый государственный и политический опыт, Ваш неоценимый вклад в развитие армяно-российского союзнического взаимодействия снискали глубокое уважение в Армении. На протяжении многих веков наши народы связаны прочными отношениями дружбы и традициями взаимной поддержки, которые с каждым годом крепнут и приумножаются.



Высоко ценю сложившиеся между нами личные отношения и взаимопонимание, позволяющие в конструктивном ключе рассматривать вопросы многопланового сотрудничества наших государств. Рассчитываю на продолжение конструктивной совместной работы по дальнейшему укреплению всего комплекса взаимовыгодных российско-армянских связей.



Желаю Вам, уважаемый Дмитрий Анатольевич, и Вашим близким доброго здоровья, благополучия и новых успехов во всех начинаниях”.