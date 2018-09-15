Премьер-министр принял руководителей аккредитованных в Грузии дипломатических ведомств ряда стран

Премьер-министр Никол Пашинян принял аккредитованных в Грузии послов Австрии, Китая, Японии, Эстонии, Ирана, Польши, Швеции, Франции, Нидерландов, а также апостольского нунция Святого Престола и представителей посольства Швейцарии.

Премьер-министр поприветствовал глав дипломатических миссий в Ереване и отметил, что правительство придает большое значение продолжительному развитию сотрудничества, углублению и расширению связей с отмеченными государствами, Святым Престолом.



Никол Пашинян выразил надежду на то, что в ходе визита у них будет возможность более подробно ознакомиться с произошедшими в нашей стране после ненасильственный, бархатной революции событиями. Премьер-министр подчеркнул, что шаги правительства Армении направлены на развитие и укрепление демократии, защиту прав человека, обеспечение равенства перед законом, развитие гражданского общества, совершенствование системы управления. Никол Пашинян отметил, что в короткий период правительство уже достигло значительных результатов в борьбе с коррупцией и монополиями, улучшении бизнес-среды и добавил, что проводятся реформы Налогового кодекса, которые будут стимулировать реализацию новых инвестиционных проектов и способствовать успешному и эффективному ведению бизнеса.



Далее премьер-министр ответил на ряд вопросов послов, которые касались проведения парламентских выборов в нашей стране, отношений Армения-Грузия и Армения-ЕС, реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС и приоритетов этого документа, реализации региональных энергетических инфраструктурных программ, развития туризма и др

