В результате обстрела армянского села Коти ранение получил местный житель

16 сентября азербайджанская сторона обстреляла из крупнокалибетного стрелкового оружия приграничное село Коти Тавушской области Армении. Как сообщил Hetq.am глава местной администрации Феликс Меликян, обстрел начался около 24.00 и длился около часа.

“Вследствие обстрела 60-летний житель села Сурен Сепханян получил ранение в ногу. Его состояние нормальное. В настоящее Сепханян находится в медицинском центре Ноемберяна”,- сообщил Ф.Меликян.

Он отметил, что пока не может назвать реальный размер причиненного селу материального ущерба. В настоящее время ситуация в Коти спокойная.

Вчера азербайджанская сторона открыла стрельбу также в направлении армянских приграничных сел Баганис и Воскепар.