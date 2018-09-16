Чешская недвижимость кандидата в мэры Еревана Айка Марутяна

В публикации Hetq.am о недвижимости кандидатов на пост мэра Еревана сообщается, что кандидат от блока “Мой шаг” Айк Марутян не только самый богатый из них (согласно декларациям), но и единственный кандидат, владеющий недвижимостью за границей.

В Ереване Марутян прописан в квартире площадью 170 кв.метров на Северном проспекте, где также имеет гараж площадью 27 кв.метров, но фактически он проживает на улице Анрапетутян.

Помимо недвижимости в Ереване, Айку Марутяну, согласно декларации, принадлежат также пять квартир, особняк и два земельных участка в столице Чехии Праге. Часть из них является единоличной собственностью кандидата, другие принадлежат ему совместно с женой, Ивой Марутян, являющейся гражданкой Чехии.

Из декларации Айка Марутяна также следует, что в течение года – с августа 2017-го по август 2018-го, квартиры в Чехии он сдал в аренду местным жителям, благодаря чему получил доход в размере 1.338.000 чешских крон (около 30 млн драмов).

На карте можно увидеть, что квартиры Марутяна в Праге интересным образом расположены на одной линии.

А сейчас расскажем о каждой единице недвижимости отдельно.

В доме 2279/6 по улице Крейчихо в квартале Либень (Krejčího 2279/6, Libeň, Praha 8) Айк Марутян имеет квартиру площадью 63 кв.м, а таже земельный участок в 45 кв.м. Это подтверждается документами кадастра Чехии.

Вся недвижимость кандидата в мэры Еревана расположена на правом берегу реки Влтавы, относительно далеко от центра Праги, однако вышеуказанное здание (см.нижний снимок), ближе всего расположено к Старому городу.

Всего в 550 метрах от этого здания, по адресу В Захрадах, 2406 в том же квартале Либень (V zahradách 2406), Айк Марутян имеет еще две квартиры. Согласно декларации, площадь одной из них 73 кв.м, другой – 59 кв.м. Квартиры являются единоличной собственностью Марутяна.

В доме 702/7 на улице Терезинска в квартале Летняны (Terezínská 702/7, Letňany, Praha 18) Айку Марутяну и его жене принадлежит квартира площадью 55 кв.м. Летняны считается одним из самых богатых кварталов Праги. В документах кадастра в качестве адреса регистрации кандидата в мэры армянской столицы и его жены указан дом 702/7 на улице Терезинска. Это и есть основной адрес Марутянов в Чехии.

Еще одна совместная квартира Айка и Ивы Марутянов находится по адресу: Херликовицка, 1021 в квартале Кбелы (Herlíkovická 1021, Kbely, Praha 19). Поскольку под номером 1021 записано несколько соседних корпусов (см.нижний снимок), трудно сказать, в каком из них находится квартира Марутянов. Согласно декларации, ее площадь составляет 60 кв.м.

Хотя по адресу Херликовицка, 1021 кандидат задекларировал только совместную с женой квартиру, в кадастре Чехии по этому же адресу зарегистрирована еще одна одна недвижимость, принадлежая Айку Марутяну на правах единоличной собственности (см.ниже).

На окраине Праги, по адресу Липолтицка, 807/15 в квартале Винорж (Lipoltická 807/15, Vinoř, Praha 19), супругам Марутянам на правах сосвместной собственности принадлежат особняк и земельный участок.

Согласно декларации Айка Марутяна, площадь дома составляет 178 кв.м, но по данным кадастра – 78 кв.м. Поскольку дом двухэтажный, не исключено, что кандидат указал общую площадью. Дом имеет также полуподвальный этаж, где расположен гараж.

Судя по верхнему трехмерному снимку, по соседству с особняком имеется участок площадью 356 кв.м. Однако в декларации Марутян указал 434 кв.м, включив в него также участок в 78 кв.м, на котором потроен особняк.

На созданном в 2011 г. трехмерном изображении видно, что участок не обработан, в дальнейшего его вид изменился (см. ниже).