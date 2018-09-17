В эти минуты правоохранители проводят обыск в офисе сайта Yerevan.today. Интернет-издание подтвердило эту информацию, разместив на своей фейсбуковской странице фото с надписью: “Обыскивают Yerevan.today. Журналисты ждут разъяснений”.

Немногим ранее Следственный комитет сообщил о том, что “продолжается предварительное следствие по делу о нарушении тайны телефонного разговора между директором Службы национальной безопасности Артуром Ванецяном и начальником Специальной следственной службы Сасуном Хачатряном, об аудиозаписи этого разговора и ее распространении”.

Правоохранительные органы проводят обыски по нескольким адресам, которые в данный момент не указываются.

В офисе Yerevan.today силовики ищут подслушивающие устройства и проверяют документы.

Отметим, что 12 сентября было возбуждено уголовное дело по факту прослушивания и обнародования записи телефонного разговора между директором СНБ Артуром Ванецяном и начальником ССС Сасуном Хачатряном. Предварительное следствие ведет Следственный комитет.

Несколько дней назад сайт yerevan.today разместил заявление, в котором говорилось: “Уважаемые пользователи Yerevan.Today, в Сети распространилась информация о том, что якобы два дня назад наш сайт разместил аудиозапись телефонного разговора между руководителями СНБ и ССС, заранее зная о ней. Демонстрируются какие-то “доказательства”. Интернет-эксперты уже опровергли это утверждение, отметив, что в системе Google есть проблема. Но, несмоттря на это, ложная инфомация продолжает получать широкое распространие, перерастая в масштабную антипропаганду. Сообщаем, что об аудиозаписи мы узнали случайно 11 сентября около 14.00, то есть тогда же, когда и наши коллеги и пользователи Сети. Запись разместили на сайте около 15.00, когда она уже получила широкое распространие, и только после расшифровки материала”.