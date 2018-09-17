В производстве Главного следственного управления по особо важным делам Следственного комитета РА продолжается предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по фактам нарушения тайны телефонного разговора между директором Службы национальной безопасности Артуром Ванецяном и начальником Специальной следственной службы Сасуном Хачатряном, аудиозаписи этого разговора и ее распространении.

Как сообщает Следственный комитет, на основе полученных а рамках уголовного дела фактических данных в суд были представлены ходатайства о проведении обысков по шести адресам, которые удовлетворены.

Учитывая общественный интерес к данному делу, Следственный комитет сообщает, что сегодня оперативно-следственная группа, помимо прочих адресов, побывала также в редакции информационной площадки Yerevan.today для проведения обыска в установленном законом порядке.

“Подчеркиваем, что проведенный в редакции обыск не имеет никакого отношения к журналистской деятельности и направлен исключительно на обеспечение разностороннего, объективного и полного следствия по уголовному делу, проверки полученных в рамках уголовноого дела предварительных данных, выяснения способов тайной аудиозаписи телефонного разговора руководителей двух правоохранительных органов и ее распространения, а также имеющего существенное значение ряда других обстоятельств”,- говорится в сообщении СК.

Исходя из интересов уголовного дела другие детали в настоящий момент не подлежат обнародованию. Информация о результатах обыска будет предоставлена позже, говорится в сообщении СК.