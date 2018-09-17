Изъяты компьютерные диски редакции Yerevan today

В результате сегодняшнего обыска в редакции сайта Yerevan today сотрудники полиции изъяли компьютер главного редактора сайта Севака Акопяна и несколько компьютерных дисков. Об этом собравшимся напротив здания редакции журналистам сообщил сам Севак Акопян.

По словам редактора, основанием для проведения обыска послужило то, что аудиозапись прослушанного телефонного разговора между директором Службы национальной безопасности Артуром Ванецяном и начальником Специальной следственной службы Сасуном Хачатряном Yerevan Today якобы разместил раньше, чем другие СМИ.

“Поводом для подобного утверждения послужила поисковая система Google, которая отметила 11-е сентября (день распространения аудиозаписи. – Авт.) надписью о том, что публикация была размещена два дня назад. Но это не так: аудиозапись беседы Yerevan.Today обнародовал в те же часы, что и другие СМИ”,- отметил Севак Акопян, добавив, что, согласно поисковой системе Google газета “Грапарак” тоже опубликовала аудиозапись за пять дней до ее распространения. Проблема в поисковой системе, заявил С.Акопян.

Касаясь проведенного сегодня обыска, Севак Акопян рассказал, что пришедшие рано утром в редакцию лица констатировали, что не нашли то, что искали, и унесли с собой компьютер и диски. Это фактически лишило интернет-издание возможности работать.

“Они не могут сказать, когда все это вернут”,- отметил главный редактор.

Он утверждает, что сайт не принадлежит второму президенту, последний не имеет никакого отношения к Yerevan today.

Отметим, что второй президент Роберт Кочарян отрицает свою причастность к прослушиванию телефонного разговора между директором СНБ и начальником ССС.

В результате сегодняшнего обыска в редакции сайта Yerevan today сотрудники полиции изъяли компьютер главного редактора сайта Севака Акопяна и несколько компьютерных дисков. Об этом собравшимся напротив здания редакции журналистам сообщил сам Севак Акопян.

По словам редактора, основанием для проведения обыска послужило то, что аудиозапись прослушанного телефонного разговора между директором Службы национальной безопасности Артуром Ванецяном и начальником Специальной следственной службы Сасуном Хачатряном Yerevan Today якобы разместил раньше, чем другие СМИ.

“Поводом для подобного утверждения послужила поисковая система Google, которая отметила 11-е сентября (день распространения аудиозаписи. – Авт.) надписью о том, что публикация была размещена два дня назад. Но это не так: аудиозапись беседы Yerevan.Today обнародовал в те же часы, что и другие СМИ”,- отметил Севак Акопян, добавив, что, согласно поисковой системе Google газета “Грапарак” тоже опубликовала аудиозапись за пять дней до ее распространения. Проблема в поисковой системе, заявил С.Акопян.

Касаясь проведенного сегодня обыска, Севак Акопян рассказал, что пришедшие рано утром в редакцию лица констатировали, что не нашли то, что искали, и унесли с собой компьютер и диски. Это фактически лишило интернет-издание возможности работать.

“Они не могут сказать, когда все это вернут”,- отметил главный редактор.

Он утверждает, что сайт не принадлежит второму президенту, последний не имеет никакого отношения к Yerevan today.