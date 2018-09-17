На имущество Александра Саргсяна с 9-го июля наложен арест

Премьер-министр Никол Пашинян, выступая 11 сентября на предвыборном митинге блока “Мой шаг” в Давидашене, заявил, что брат третьего президента РА Сержа Саргсяна, Александр Саргсян, только в одном банке имеет 30 миллионов долларов. В настоящее время на эту сумму наложен арест.

Руководитель отдела общественных связей Генпрокуратуры Аревик Хачатрян собощила Hetq.am, что на имущество Александра Саргсяна, который фигурирует в уголовном деле в качестве обвиняемого, с 9-го июля наложен арест.

Руководитель пресс-службы СНБ Самсон Галстян сообщил Hetq.am, что в рамках возбужденного уголовного дела проводятся следственные и судебно-правовые действия, о которых будет сообщено дополнительно.

Сегодня Александр Саргсян выступил с заявлением, в котором отметил, что в случае утверждения в стране реальной законности он готов часть своих денежных средств передать в законном порядке в качестве благотворительности на развитие приемлемой для него сферы с целью построения сильного государства.

Отметим, что 4 июля сотрудники СНБ провели обыск в принадлежащей Александру Саргсяну квартире на улице Туманяна, откуда изъяли ряд вещей. Сын А.Саргсяна, Нарек Саргсян, объявлен в международный розыск.