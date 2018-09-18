Лусинэ Меджлумян: “Алавердинский медеплавильный завод заложен в банке “ВТБ”, но не является его собственностью”

Вчера после полудня из Кошабердской дымовой трубы Алавердинского медеплавильного завода выбросов почти не было. В Алаверди появились слухи о том, что медеплавильный завод заложен председателем Группы компаний “Валлекс” Валерием Меджлумяном в банке “ВТБ Армения” и уже является собственностью банка.

Сегодня в беседе с Hetq.am директор компании “Армениан Капер Программ” Лусинэ Меджлумян сказала, что в руководимой ею компании никому не хочется использовать устаревшие технологии и допускать выбросы. “На заводе предусмотрен 2-3-дневный перерыв с целью проведения очередных ремонтных работ”,- сообщила Л.Меджлумян. На вопрос о том, заложен ли Алавердинский медеплавильный завод в банке “ВТБ-Армения”, руководитель компании ответила: “Да, это правда, медеплавильный завод заложен в банке “ВТБ”, но не является его собственностью. В настоящее время ведутся переговоры о выкупе завода”,- отметила наша собеседница.

Вчера стало известно, что банк “ВТБ” назначил управляющим ЗАО “Техут” Михаила Семенова. Нам не удалось встретиться с Семеновым. Сотрудники службы безопасности компании сообщили, что в настоящее время новый упраавляющий знакомится с ситуацией в компании и пока не вступал в контакт с работниками.

На наш письменный запрос о ситуации в компании “Техут” и ее дальнейшей судьбе начальник отдела по связям с общественностью Группы компаний “Валлекс” Тагуи Карапетян сообщила по телефону, что они пока не располагают сведениями о ситуации в ЗАО “Техут”. “Как только информация поступит, мы сразу же ее распространим”,- добавила Т.Каратетян.