Директор компании по поиску газа и нефти в Армении подал в суд на Министерство энергетики и природных ресурсов

Директор занимающегося поисками нефти и газа в Армении ЗАО “Интеграл петролеум” Вачаган Петросян подал в суд на Министерство энергетики и природных ресурсов. Петросян утверждает, что ведомство выдало лицензию ООО “Армянская компания нефти и газа”, имеющему отношению к учредителю Группы компаний “Ташир” Самвелу Карапетяну. Между тем компания “Интеграл петролеум” уже провела на этой территории поисково-разведочные работы и обнаружила 15 млрд кубометров газа.

Проживавший ранее в России, а ныне являющийся гражданином Австралии Вачаган Петросян занимается в Армении поиском углеводородов.

В 2012 г. ООО “Интеграл Петролеум” получило в Министерстве энергетики и природных ресурсов 5-летнюю лицензию на поиски газа во втором подблоке Армении. Вторая условная территория охватывает столицу Ереван, области Армавир, Арагацотн полностью и Арарат, Котайк и Ширак частично. Общая площадь составляет около 7250 кв.км. Часть затребованной территории проходит по армяно-турецкой границе.

Компания изучила территорию, пробурила 55 скважин. В результате тщательного изучения во втором подблоке было обнаружено 13 перспективных объектов.

“Мы в первую оччередь сосредоточились на запасах газа, так как его добыча не требует больших расходов, а цена на этот энергоноситель на внутреннем рынке остается стабильной”,- отметил Вачаган Петросян.

В процессе изучения на территории Октемберяна были обнаружены запасы газа, оцененные в 15 млрд кубометров. В 2015 г. эти данные были переданы в Министерство энергетики.

Позже были обозначены и два нефтяных участка – на территории Октемберяна и Шорахбюра. Запасы были оценены в 35,8 млн тонн, или 250 млн баррелей.

Однако Министерство энергетики и природных ресурсов, как это ни удивительно, вместо того, чтобы отреагировать на полученные данные, отправило компании предупреждение о том, что она не выполнила свои обязательства. Петросян встретился с директором Агентства по недропользованию, чтобы понять, что от них требуется. Объяснил, что нашел месторождение газа. Затем встретился с министром Левоном Еоляном, поделился с ним радостной новостью, однако министр заявил, что ему необходимо самому убедиться в полученных результатах.

“Интеграл петролеум” отправила результаты по газу в несколько организаций - в частности Самарский институт нефти и газа, Московский институт нефти и газа имени Губкина, “Беларусьнефть”, с которой было таке заключено соглашение о выполнении работ по добыче газа.

В июне 2016 г. Вачагана Петросяна принял президент Армении Серж Саргсян, который пообещал оказать содействие в продолжении работ. Спустя месяц после этой встречи Петросяну позвонил владелец Группы компаний “Ташир” Самвел Карапетян и пригласил его на встречу в Москву. Карапетян пообещал после подтверждения результатов оказать экспертную помощь. Специалистам, которых прислал Карапетян, были предоставлены результаты исследований, проведенных ООО “Интеграл петролеум”. Они одобрили проект компании, и в декабре 2016 г. Вачаган Петросян принял условия Самвела Карапетяна. Они договорились начать работы в марте 2017 г. Однако Карапетян так и не прислал В.Петросяну договор о совместной работе, перестал выходить с ним на связь и отвечать на телефонные звонки.

Согласно договору, заключенному между “Интеграл петролеум” и Министерством энергетики, в роли гаранта прав компании выступало правительство Армении, которому также должны были принадлежать 55 процентов добываемой продукции.

“В результате добычи нефти и газа на изученных нами территориях Армения может получать топливо на сумму 20 млрд долларов. Эти цифры говорят сами за себя. За счет этих активов можно кредитовать и построить нефтегазовую промышленность”,- убежден Вачаган Петросян.

В декабре 2017 г. ЗАО “Интеграл петролеум” обратилось в министерство с просьбой продлить на два года лицензию на проведение поисково-разведочных работ с тем, чтобы довести до конца все работы и подготовиться к добыче энергоресурсов. Однако документ не был вынесен на обсуждение, Петросяну просто отказали в просьбе.

Вместо этого министертсво выдало лицензию на проведение геолого-разведочных работ в том же подблоке ООО “Армянская компания нефти и газа”, имеющего отношение к Самвелу Карапетяну. Напомним, что пакет уже представлен в Минэнергетики и получил положительное заключение.

Вачаган Петросян подчеркивает, что лицензия фактически выдана той компании, с которой “Интерграл петролеум” договорилась о развертывании совместной деятельности.

По словам адвоката Айка Еганяна, представляющего в суде интересы ООО “Интеграл петролеум”, занимавший тогда пост министра энергетики и природных ресурсов Ашот Манукян ранее был директором ЗАО “Энерго инвести холдинг”, единственного акционера ООО “Армянская компания нефти и газа. То есть в данном случае имеет место явное столкновение интересов.

По словам адвоката Манукяна, они обратились в суд с двумя исками. Первым оспаривается бездействие Министерства энергетики, выдавшего письменный отказ со ссылкой на то, что ЗАО якобы не выполнило свои договорные обязательства. Однако отказ никак не обоснован. Минэнергетики обязано было передать полученные от компании заявление и пакет в Министерство охраны природы.

Второй иск содержит просьбу обязатать Министерство энергетики продлить на два года лицензию на проведение геолого-разведочных работ. Судебное заседание по одному из этих исков уже назначено на 2 октября.

В 2000 г. Вачаган Петросян построил в Арцахе нефтеперерабатывающий завод, однако правительство Арцаха не выполнило условие поставки нефти заводу, вследствие чего предприятие через год прекратило работу. Сегодня на этой территории находится государственная нефтяная база.

Затем Петросян занялся поисками нефти в Арцахе. Однако территория, которая была предоставлена для изучения, вскоре была передана компании “Бейз метлз”.

В мае 2005 г. Вачаган Петросян вместе с семьей переехал в Армению и здесь продолжил поиски нефти и газа, которые, по его словам, тоже находятся под угрозой срыва.

Петросян уже обратился к новому правительству. Он хочет, чтобы административные акты, принятые с нарушениями закона, были объявлены недействительными. Кроме того, Вачаган Петросян встретился с новоназначенным министром энергетики и природных ресурсов Артуром Григоряном, который пообещал справедливо решить вопрос. “Мы хотим понять, это наша страна или нет”,- сказал в заключение Вачаган Петросян.