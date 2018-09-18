Обыск в редакции имел целью заставить замолчать СМИ - редактор Yerevan. Today

“Обыск в редакции сайта Yerevan. Today был проведен с многочисленными нарушениями”,- заявил сегодня на пресс-конференции редактор Yerevan.Today Севак Акопян.

Напомним, что в рамках уголовного дела о прослушке телефонного разговора между директором Службы национальной безопасности Артуром Ванецяном и начальником Специальной следственной службы Сасуном Хачатряном в редакции сайта Yerevan.Today был проведен обыск.

Редактор интернет-издания Севак Акопян отметил, что работа редакции была прервана на несколько часов, а сотрудники были лишены возможности работать. В результате обыска были изъяты компьютеры, содержавшие журналистские, коммерческие и личные данные.

Основанием для проведения обыска послужило прослушивание телефонного разговора руководителей СНБ и ССС, сказал Акопян. По его словам, информация о том, что аудиозапись телефонного разговора была размещена на сайте Yerevan. Today за два дня, после чего была удалена, не соответствует действительности.

“Это была ошибка поисковой системы Google”,- сказал редактор сайта. Он также отметил, что целью обыска было обнаружение подслушивающих устройств и связанных с аудиозаписью материалов.

“Эти действия преследуют цель преподать урок СМИ, которое выступает со свободной и обоснованной критикой”,- заявил Севак Акопян, добавив, что правовая система действует под диктовкку властных газет, которые руководствуются фейковой логикой.

Акопян также сообщил, что до проведения обыска на их систему была совершена DDoS-атака.

На вопрос, какое отношение имеет Yerevan Today к бывшему президенту Роберту Кочаряну, Севак Акопян сказал: “Имеет отношение постольку, поскольку редакция находится в здании офиса Роберта Кочаряна”.

Акопян заверил, что собственником сайта является Вардан Овнанян, в доме которого также был проведен обыск.

Позже редакция сайта Yerevan.Today выступила с заявлением.