Великобритания увеличивает темпы борьбы с грязными деньгами в Лондоне

Как сообщает Financial Times, в рамках борьбы с притоком грязных денег в Лондон британские власти могут заморозить активы российских олигархов и мультимиллионеров.

Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) изучает нелегальные доходы коррумпированной элиты на основании новых нормативов об имуществе неясного происхождения (UWO). Нововведения обязывают подозреваемых в серьезных преступлениях разъяснить происхождение своего имущества, в том числе недвижимости стоимостью выше 50 000 фунтов стерлингов.

После покушения на бывшего сотрудника ГРУ в Солсбери сотрудники NCA удвоили усилия, расследуя деятельность бизнесменов, связанных с режимом Владимира Путина.

«Интересуют ли нас россияне? Разумеется», — сказал представителям Financial Times Дональд Тун, глава отдела NCA по борьбе с экономическими преступлениями. «Мы изучаем крупные активы россиян в Великобритании… и смотрим, достаточно ли у нас оснований, чтобы обратиться в суд и получить ордер на арест имущества неясного происхождения», — добавил он.

Этот шаг — часть мер, принятых британским правительством, чтобы избавить Лондон от дурной репутации столицы отмывания грязных денег из Москвы, и не только оттуда.

Российским, китайским и ближневосточным инвесторам принадлежит солидная часть лондонского рынка активов. Они скупают всё — от квартир стоимостью несколько миллионов долларов до целых компаний. По мнению NCA, в Лондоне отмывают колоссальные деньги, и сумма в 127 миллиардов долларов «сильно занижена».

По данным Financial Times, для продолжения этой борьбы крайне важно пересмотреть всю британскую систему отчетности о подозрительной деятельности, в том числе с точки зрения IT-технологий. NCA ежегодно получает 470 000 отчетов о подозрительных трансакциях, которые могут свидетельствовать об отмывании доходов и финансировании терроризма.

Более 80 % этих отчетов поступает от банков, которые уже ужесточили систему отчетности, уплатив солидные штрафы — главным образом властям США — за то, что не замечали отмывания средств.

Несмотря на обещания британских властей пресечь преступное использование финансовой системы страны для отмывания доходов, сотрудники ресурса BuzzFeed News обнаружили целую сеть более чем из ста фиктивных компаний, связанных с отмыванием денег, взятками и Полом Манафортом — осужденным руководителем избирательной кампании Дональда Трампа.

По данным BuzzFeed, эти 127 компаний зарегистрированы в нескольких лондонских офисах. Сотрудники офисов говорят, что никогда о них не слышали, а некоторые из счетов компаний явно фиктивные. Все они учреждены офшорными фирмами, которыми руководят предприниматели из России, Украины и других стран постсоветского пространства.

В деле о «российской мегапрачечной» фигурировала 21 компания-пустышка, многие из них были зарегистрированы в Великобритании, чтобы отмывать деньги из России в западных банках. Репортеры OCCRP разоблачили «мегапрачечную» в 2014 году.

Болгарское издание Bivol, партнер OCCRP, отреагировало на нововведение (UWO), предложив проверить двух граждан Болгарии, у которых есть недвижимость в Лондоне. Например, у Калина Митрева в Лондоне квартира стоимостью почти 1,5 миллиона долларов. Его имя фигурировало в деле об «азербайджанской мегапрачечной»: в рамках ее деятельности через подставные компании миллионы долларов уходили на взятки европейским политикам за улучшение имиджа Азербайджана на Западе.

Особняк семьи Ильхама Алиева в Великобритании (Фото: OCCRP)

occrp.org