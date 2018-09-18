Никол Пашинян посетил оборонительные позиции Арцаха

Утром 18 сентября премьер-министр Никол Пашинян совершил рабочий визит в Республику Арцах. Премьер-министра сопровождали министр обороны Армении Давид Тоноян и начальник генштаба ВС Артак Давтян.



Премьер-министр в сопровождении президента Республики Арцаха Бако Саакяна, министров обороны Армении и Арцаха Давида Тонояна и Левона Мнацаканяна, а также начальника генштаба ВС Артака Давтяна посетил северные части оборонительных позиций Арцаха.



Руководителям двух армянских государств были представлены инженерные и укрепительные инфраструктуры, новые технологии обороны, новое вооружение, работы по повышению безопасности служащих, техническое оснащение. Никол Пашинян и Бако Саакян в обучающем центре проследили также за демонстрационными специальными тактическими учениями.

Глава правительства побеседовал с несущими боевое дежурство военнослужащими и командирами, поблагодарил их за самоотверженную службу и пожелал им здоровья и мирной службы.



“Основной целью посещения боевых позиций является ознакомление на месте с ситуацией, условиями службы солдат, чтобы составить представление об оперативной ситуации. Все в порядке, по сути, мы можем с уверенностью сказать, что ситуация полностью контролируется и Вооруженными Силами Армении, и Армией обороны. Мы в своих сердцах всегда находимся с нашими военнослужащими, поэтому мы должны быть храбрыми, решать проблемы, стоящие перед нашими двумя государствами и нашими единым народом”, - сказал премьер-министр Пашинян.



Премьер-министр Армении прибыл в Ереван.