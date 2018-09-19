Международная организация “Журналисты без границ” осудила обыск в редакции Yerevan.Today

Международная организация “Журналисты без границ” осудила проведенный 17 сентября обыск в редакции информационного сайта Yerevan.Today. В заявлении организации отмечается, что действия правоохранителей наносят вред конфиденциальности источников информации журналистов.

“Обыск в редакции Yerevan.Today, изъятие техники является серьезным нарушением принципа конфиденциальности источников информации журналистов. Конфиденциальность источников информации журналистов гарантирована законодательством Армении и Европейским судом по правам человека. Мы сожалеем, что полиция не попыталась найти более эквивалентный путь достижения своей законной цели”,- отметил руководитель организации “Журналисты без границ” в Восточной Европе и Центральной Азии Йохан Бир.

Напомним, что в рамках расследуемого в производстве Следственного комитета уголовного дела о прослушивании телефонного разговора между директором Службы национальной безопасности Артуром Ванецяном и начальником Специальной следственной службы Сасуном Хачатряном, а также распространении аудиозаписи этого разговора 17 сентября в редакции сайта Yerevan.Today был проведен обыск, изъяты процессор компьютера и три жестких диска.

Согласно сообщению Следственного комитета, аудиозапись телефонного разговора руководителей двух ведомств впервые была размещена на информационном сайте Yerevan.Today, а спустя некоторое время удалена. Согласно поисковой системе Google, аудиозапись, получившая широкое распространение в Сети 11 сентября, впервые была размещена за два дня до этого.

Главный редактор Yerevan.Today Севак Акопян на пресс-конференции 18 сентября заявил, что проблема связана с поисковой системой Google и что их сайт разместил аудиозапись телефонного разговора в те же часы, что и остальные армянские СМИ.

В заявлении информационного сайта отмечается, что обыск преследовал цель заставить замолчать выступающее в Армении с критикой СМИ.