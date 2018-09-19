Студенты Государственного института театра и кино бойкотируют занятия

Студенты Государственного института театра и кино сегодня бойкотировали занятия и провели акцию протеста. Причиной проведения этих акций послужили выявленные полицией злоупотребления администрации ВУЗа.

Студенты требуют отставки руководства института, представления финансового отчета. К студентам ГИТК присоединились некоторые члены инициативы “Restart ЕГУ”.

В беседе с Hetq.am председатель студсовета ГИТК Милена Балдрян сообщила, что у них были подозрения насчет злоупотреблений, но они не располагали документальными доказательствами. Полиция подтвердила подозрения студентов, что и послужило причиной проведения акции протеста. По словам Милены, с целью выявления злоупотреблений они несколько раз встречались с ректором, однако тот заверил, что в институте все делается законно.

Вчера студенты встретились с ректором ГИТК Давидом Мурадяном. Последний не прокомментировал факты злоупотреблений, отметив, что проводится следствие. Напомним, что 17 сентября полиция распространила сообщение о том, что руководители Государственного театра института и кино, используя должностное положение, с 2012 г. фальсифицировали официальные документы и растрачивали крупные денежные средства.