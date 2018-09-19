Владимир Сачков – Николу Пашиняну: “Это противоречит Вашему подходу продвигать в Армении высокие технологии”

Обвиняемому по делу о создании в ЗАО “АрменТел” нелегального канала связи, бывшему директору технического блока компании, гражданину РФ Владимиру Сачкову суд не разрешил участвовать в технологическом семинаре в Минске.

Напомним, что Сачков освобожден под залог, однако судебный процесс постоянно затягивается и длится уже третий год. Будучи на свободе, бывший сотрудник “АрменТела” начал работать в армянской компании “Намлок”.

Унитарное предприятие по оказанию услуг “Велком” пригласило Владимира Сачкова в Минск для участия в предстоящих 20-22 сентября рабочих встречах, связанных со строительством центров обработки данных, а также для обмена опытом и представления лучших технических решений.

На судебном заседании 17 сентября судья Армен Бекташян отклонил ходатайство защиты позволить Сачкову выехать на два дня из Армении для участия в семинаре, в котором армянская компания планировала представить высокотехнологичные гиперконвергентные решения, осуществленные в Армении компанией “Намлок”.

В связи с этим Владиимир Сачков обратился к Николу Пашиняну, отметив, что этот шаг противоречит подходу премьер-министра продвигать в Армении высокие технологии.

По словам В.Сачкова, в Армении имидж специалистов ИТ-сферы формируется благодаря, в частности, малому и среднему бизнесу, между тем подобные действия судьи причиняют вред стране.

Учитывая все это и не призывая вмешаться в судебный процесс, Владимир Сачков попросил премьера обратить внимание на постояное нарушение судьей А.Бекташяном принципа проведения справедливого судебного процесса, нарушения прав личной и семейной жизни, препятствование судьей его профессиональной деятельности.

Сачков обратился также к министру юстиции по вопросу обеспечения его права на справедливое судебное следствие, однако представитель Минюста Нарек Казарян сообщил, что требования Сачкова не входят в рамки компетенции министерства.

Что касается вопроса о возбуждении в отношении судьи дисциплинарного производства на основании нарушения им норм этики, то, как отметил Н.Казарян, заявления Сачкова не содержат основания грубого нарушения судьей норм этики, предусмотренных п.2 ч.1 ст.142 Судебного кодекса РА.