В СНБ не знали, что деятельность в Армении лоббировавшего интересы Азербайджана Кемаля Оксуза причинила ущерб государству

29 августа в Ереване был задержан гражданин США, турок по национальности Кемаль Оксуз. Ему было предъявлено обвинение в неуплате налогов в крупном размере. Возбужденное в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью Полиции РА уголовное дело было направлено в следственное управление Комитета госдоходов для проведения предварительного следствия. Об этом в ответ на запрос Hetq.am сообщила Генпрокуратура РА.

Выяснилось, однако, что в Службе национальной безопасности не знали о том, что занимающийся лоббингом в пользу Азербайджана Оксуз развернул в Армении деятельность, которая причинила ущерб государству. В своем ответе на запрос Hetq.am СНБ сообщила, что не получала данные об угрожающих государственным интересам возможных действиях Оксуза при осуществления им предпринимательской деятельности на территории Республики Армения.

Кемаль Оксуз, который после получения гражданства США, взял имя Кевин Оксуз, был объявлен в международный розыск по признакам статьи Уголовного кодекса США. Оксуз, в частности, обвиняется в подделке и сокрытии документов, полученных в Комитете по этике Палаты представителей США, а также в представлении в указанный комитет фальшивой декларации (четыре эпизода).

Генпрокуратура РА сообщила Hetq.am, что получено ходатайство о передаче Кевина Оксуза компетентным органам США.

По данным госреестра юридических лиц Министерства юстиции РА, 25 сентября 2017 г. Оксуз зарегистрировал на улице Вагаршяна в Ереване ООО “ДЕ СЕНА ГРУПП”, которое полностью принадлежало ему.

Компания занималась организацией различых мероприятий – свадеб, торжеств, путешествий и т.д. Согласно данным реестра, Оксуз проживает в столице США Вашингтоне.

Кемаль Оксуз и сотрудничество с Государственной нефтяной компанией Азербайджана

13 мая 2015 г. газета The Washington Post опубликовала статью о сомнительной поездке американских конгрессменов в Азербайджан. В частности, Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) профинансировала поездку 11 членов Конгресса США, а также более 30 их подчиненных на организованную в Баку конференцию “Американо-азербайджанские отношения: взгляд в будущее”. На конференции с докладами выступили трое бывших главных помощников 44-го президента Америки Барака Обамы.

В публикации Washington Post, которая была основана на результатах расследования Комитета по этике Конгресса США, говорилось, что для поездки в Баку американские чиновники получили тысячи долларов, шелковые шарфы, хрустальных чайные наборы, азербайджанские ковры и другие подарки. Общая стоимость авиабилетов для законодателей и мужей некоторых из них составила около 113 тысяч долларов.

Для проведения конференции SOCAR перечислила в действующий в американском городе Хьюстон Тюркский совет американцев и евразийцев (Turquoise Council of Americans and Eurasians, TCAE) и Ассамблею друзей Азербайджана (Assembly of the Friends of Azerbaijan, AFAZ), учредителем и исполнительным директором которой является Кемаль Оксуз, 750 тысяч долларов. Взамен Оксуз пообещал использовать лого SOCAR во всех печатных материалах, на плакатх и веб-сайте.

По данным расследования, 13 мая SOCAR перечислила на счет банковской организации Wells Fargo Ассамблеи друзей Азербайджана 750 тысяч долларов, а спустя три дня Оксуз перечислил первую сумму на покупку авиабилетов для участников конференции. Проводящая расследование группа выяснила, что законодатели регулярно получали деньги от TCAE и AFAZ.

В 2012 г. SOCAR и ряд других нефтяных компаний пытались реализовать проект прокладки в Каспийском море трубопровода стоимостью 28 млрд долларов. Реализации этого проекта препятствовали введенные Соединенными Штатами санкции против Исламской Республики Иран.

Следователям, однако, не удалось выяснить, использовали ли конгрессмены свое должностное положение для защиты интересова SOCAR или проекта прокладки трубопровода.

Кемаль Оксуз, Адиль Багиров и “Азербайджанский ландромат”

В процессе поиска в Интернете публикаций о Кемале Оксузе мы нашли его имя в ряде материалов, касающихся проведенного совместно известного расследования, которое получило название “Азербайджанский ландромат”, или “Азербайджанская прачечная”.

В статье “Американец из Баку” Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) рассказывается об американской деятельности Адиля Багирова. В публикации упоминается также Кемаль Оксуз. Последний обратился в основанную Багировым компанию “Сеть азербайджанцев Соединенных Штатов (US Azeris Network, USAN) с просьбой выделить 250 тысяч долларов на организацию конференции. Однао из-за возникших в USAN проблем организация согласилась предоставить всего 10 тысяч долларов.

Напомним, что благодаря “Азербайджанскому ландромату” стало известно, что в 2012-2014 гг. власти Азербайджана путем банковских махинаций выделили на подкуп влиятельных европейских политиков 265 млрд евро, чтобы те выступали в европейских структурах с проазербайджанских позиций.

Это лишь два эпизода связей Кемаля Оксуза с властями Азербайджана. Зарубежные СМИ опубликовали и другие статьи о сотрудничестве Оксуза и азербайджанских властей или связанных с ними лиц.