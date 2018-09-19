Компания Вардана Айвазяна может лишиться разрешения на эксплуатацию Азатекского золоторудного месторождения

Инспекция по недропользованию и экологии обратилась в Министерство энергетических инфраструктур и природных ресурсов по вопросу прекращения деятельности Азатекского золоторудного месторождения, которое эксплуатирует ООО “Вайкголд”. Об этом немногим ранее сообщил руководитель инспекции Артур Григорян на встрече с рабочей группой по Амулсарскому месторождению.

Проверки на Азатекском месторождении начались еще до назначения А.Григоряна руководителем инспекции, причем на основании заявления компании “Вайкголд”.

По словам Григоряна, в результате проверок были обнаружены масштабные нарушения, при которых деятельность компании должна быть прекращена.

Инспекция по недропользованию уже обратилась в Министерство энергетических инфраструктур и природных ресурсов с требованием признать недействительным разрешение на недропользование, а эксплуатирующему Азатекское месторождение ООО “Вайкголд” поручено прекратить недропользование.

Азатекское золоторудное мпесторождение находится недалеко от общины Азатек Вайоцдзорской области. Компания была основана в 2012 г. бывшим депутатом Национального Собрания, бывшим министром охраны природы Варданом Айвазяном. Последний в 2013 г вышел из состава участников компании, но его сменил сын, Сурен Айвазян.

В настоящее время Сурену Айвазяну принадлежат 20 процентов акций “Вайкголда”. Такую же долю имеет зарегистрированный в Чаренцаване Норайр Зограбян. Владельцем же львиной доли акций является зарегистрированное на Сейшелах ООО “Кор Голд Армения”.

Компания “Вайкголд” получила право на разработку месторождения в 2012 г. Срок ее деятельности истекает в 2037 г.